Tivoli, due arresti per spaccio nel centro storico

In poche ore la Polizia di Stato ha arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno preso prima un cinquantunenne, seguito da San Basilio a Santa Lucia di Mentana e perquisito sia in macchina che nella propria casa. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute dosi di cocaina e strumenti utili per la pesatura e il confezionamento. L’altro arrestato e indiziato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale è un uomo di 31 anni tunisino. Quest’ultimo è stato fotografato mentre fuggiva con un cellulare appena strappato dalle mani dalle mani di un ragazzo

Due arresti a Tivoli

Altre due soggetti sono stati arrestati e dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo di 46 anni già ai domiciliari e una donna di 49 nascondevano nella loro dimora al centro storico di Tivoli una busta di circa 15 grammi di cocaina in una scarpa da ginnastica. Poi trovate due confezioni di circa 10 grammi della stessa sostanza allestite su un tavolo. Sullo stesso tavolo presenti inoltre un bilancino e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. In un cassetto della camera da letto gli agenti del Commissariato di P.S. Tivoli-Guidonia hanno trovato più di 410 euro in contanti.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha chiesto e ottenuto la convalida del Giudice per le indagini preliminari.