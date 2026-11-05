La mappa dei nascondigli dei pusher: droga nella chitarra, nel cruscotto e dentro una scarpa. Nove arresti per spaccio

Una chitarra trasformata in cassaforte, un cruscotto che nasconde 36 grammi di cocaina, una scarpa lanciata a terra per far sparire la ketamina. È l’inventario dei nascondigli scoperti dalla Polizia di Stato nell’ultima raffica di interventi antidroga nella Capitale, che ha portato a nove arresti e al sequestro di decine di dosi e di circa 7 mila euro in contanti.

A far partire il primo filone è stata una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura tramite l’app YouPol. Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara si sono messi sulle tracce di un trentaquattrenne romano, notato durante un rapido scambio con un cliente poi segnalato alla Prefettura. Nella perquisizione sono state trovate 14 dosi di cocaina e 400 euro, ma la scoperta più curiosa è stata in casa: circa 700 euro infilati nella custodia di una chitarra, usata come cassaforte improvvisata. Per lui sono scattate le manette.

Poi il filo del drug delivery si è spostato sulle quattro ruote, tra Ponte Milvio, Portuense e Centocelle, dove secondo gli investigatori le auto servivano da magazzini mobili.

A Ponte Milvio due interventi distinti hanno portato all’arresto di tre persone. Nel primo caso il controllo di un’auto in sosta ha permesso di recuperare circa 5 grammi tra crack e cocaina e oltre 1.200 euro. Nel secondo, dopo un breve inseguimento, due uomini sono stati bloccati: uno avrebbe cercato di liberarsi delle bustine gettandole sul sedile posteriore, ma la partita più grossa era nascosta in un doppiofondo ricavato nel cruscotto, dove gli agenti hanno trovato gran parte dei 36 grammi di cocaina sequestrati e 1.710 euro.

In Portuense un quarantatreenne a bordo di un’auto a noleggio avrebbe tentato di seminare le Volanti, con l’appoggio dell’XI Distretto San Paolo, opponendo resistenza prima di essere fermato. A bordo 12 involucri tra cocaina e hashish e circa 1.800 euro.

A Centocelle a tradire un automobilista è stato il nervosismo durante un controllo: in una pochette sul lato passeggero c’erano circa 15 grammi di cocaina “cotta” e oltre 1.100 euro.

Dalla strada alla movida, l’ultimo capitolo si è consumato a San Lorenzo, capitale dello street market della ketamina. Durante un servizio di ordine pubblico, un ventenne avrebbe cambiato passo alla vista della pattuglia. In tasca aveva una dose nascosta in un pacchetto di sigarette. Ma è stata la perquisizione a casa a rivelare, secondo la Questura, una vera e propria cameretta dello spaccio, con circa 40 grammi di ketamina e un coltello con tracce di hashish.

Sempre a San Lorenzo altri due giovani sono stati notati mentre avvicinavano i passanti con rapide conversazioni. Uno dei due, alla vista degli agenti del Commissariato, avrebbe tentato la fuga lanciando a terra una scarpa: dentro, 17 grammi di ketamina. Per entrambi l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Per tutti gli indagati, precisa la Questura, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.