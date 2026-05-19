Guidonia, sabato 23 maggio open day straordinario per il rilascio della Carta d’Identità elettronica (CIE) 

Il servizio sarà riservato esclusivamente ai possessori di Carta d’identità cartacea residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, fa sapere il sindaco Mauro Lombardo attraverso i social istituzionali.
“Si comunica che sabato 23 maggio 2026 è stata organizzata un’apertura straordinaria degli sportelli anagrafici per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica – scrive Lombardo -. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Guidonia Montecelio in possesso di carta d’identità in formato cartaceo.
Orario di apertura al pubblico:
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Modalità di accesso
I numeri saranno distribuiti a partire dalle ore 8:00, in ordine di arrivo, presso le seguenti sedi. Ogni utente potrà ritirare un solo numero.
Sedi e disponibilità:
- Anagrafe Sede Centrale, piazza Matteotti 20: max 60 numeri
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Matteotti 20: max 30 numeri
- Delegazione Villanova, via Mazzini 5: max 60 numeri
- Delegazione Villalba, piazza Carrara 5: max 40 numeri
- Delegazione Setteville, via Todini 41: max 60 numeri
Documentazione necessaria:
- N. 1 fototessera recente, non oltre 6 mesi, in formato cartaceo, su fondo chiaro, con posa frontale e a capo scoperto
- Carta d’identità cartacea precedente
- Tessera sanitaria, ai fini dell’acquisizione del codice fiscale
Modalità di pagamento:
Si accettano esclusivamente pagamenti elettronici tramite POS o attraverso il circuito PagoPA.