Potenziamento straordinario dei servizi anagrafici, il Comune di Fonte Nuova amplia gli orari per il rilascio della CIE

In vista della scadenza delle carte d’identità cartacee prevista per il 3 agosto 2026 e del conseguente aumento delle richieste per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’amministrazione comunale di Fonte Nuova ha disposto un ampliamento straordinario e temporaneo degli orari degli sportelli demografici. L’iniziativa, attiva dal 18 maggio al 31 luglio 2026, ha l’obiettivo di garantire una maggiore disponibilità di appuntamenti e assicurare ai cittadini un servizio più efficiente e tempestivo.

Gli orari potenziati per sede

Sede di Tor Lupara – Via N. Machiavelli, 1

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: sportelli demografici aperti con orario prolungato fino alle ore 13:00

Martedì: attivazione straordinaria di uno sportello dedicato, operativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Sede di Santa Lucia – Piazza Giuseppe Carducci, 4

Martedì: ampliamento dell’orario di apertura dello sportello fino alle ore 13:00

I cittadini sono invitati a prenotare l’appuntamento attraverso i canali ufficiali disponibili sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova: www.fonte-nuova.it

“Ringrazio l’Ufficio Anagrafe e tutto il personale coinvolto per la grande disponibilità dimostrata”, dichiara il sindaco Umberto Falcioni attraverso i suoi canali social. “Questo potenziamento straordinario nasce dalla volontà di rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza, riducendo i tempi di attesa e garantendo un supporto efficace in vista di una scadenza importante che interessa migliaia di residenti”.