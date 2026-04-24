Guidonia, un cofinanziamento Regione-Comune per il restauro della chiesa Beata Maria di Loreto 

Un progetto cofinanziato all’80% dalla Regione Lazio e dal 20% con fondi del Comune di Guidonia Montecelio. Un investimento complessivo di 365mila euro dovrà, nei prossimi mesi, restituire alla comunità di fedeli e non solo la chiesa di Beata Maria di Loreto completamente restaurata grazie a uno stanziamento intercettato dall’amministrazione del sindaco Mauro Lombardo tra i fondi regionali destinati ai “Piani di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, Sale cinematografiche, Palazzi storici, Luoghi di culto, Spazi Archeologici e Ricreativi del Lazio”, impegnati con provvedimento della giunta regionale del 06 novembre 2025.

Con delibera (la n.51) del 16 aprile scorso, la giunta municipale ha approvato “il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il restauro della Chiesa Beata Maria di Loreto”. Gli interventi previsti riguarderanno il restauro delle finiture esterne, le pavimentazioni e le coperture per garantirne conservazione, fruibilità e uso aggregativo.

La progettazione è stata affidata all’architetto Francesco Pecchi che ha redatto gli elaborati tecnici e economici dell’intervento. I lavori a Corpo avranno il costo di 278mila euro, a cui si sommano gli oneri per la sicurezza, gli incentivi tecnici, gli accantonamenti per eventuali imprevisti e altre voci di spesa che portano l’investimento complessivo a 365mila euro. Come detto, la quota di cofinanziamento comunale è pari al 20%; 73mila euro la somma garantita, che verrà coperta con fondi da oneri di urbanizzazione, da accertare dopo la concessione del contributo regionale. La delibera di giunta modifica anche il il Piano triennale dei Lavori pubblici, indirizzo che ora dovrà passare al vaglio del consiglio comunale.