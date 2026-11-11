Psicosi terrorismo via mail, oltre 150 scuole evacuate a Roma e provincia. Allarme anche a Guidonia

Un blackout della normalità dettato dal terrore digitale. Una pioggia di email identiche, recapitate a tappeto nella mattinata di mercoledì 11 novembre, ha paralizzato l’intero sistema scolastico di Roma e della sua provincia, innescando una sequenza di evacuazioni senza precedenti che ha coinvolto oltre 150 istituti, dai nidi fino ai licei. La minaccia, arrivata contemporaneamente anche in altre città d’Italia, porta la firma di un fantomatico Mikhail Andropov, sedicente leader di un gruppo estremista e misogino denominato “Vilayat di Misoginistan”.

Il caos è esploso intorno alle 10.15, propagandosi con un effetto a cascata che ha travolto la Capitale. I piani di emergenza sono scattati immediatamente in storici complessi romani come il Giovanni Cagliero di largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda, il Nino Rota, il Benedetto da Norcia e il plesso Teresa Sarti. Nel giro di pochi minuti, le procedure di evacuazione hanno riversato in strada migliaia di bambini e ragazzi, radunati nei punti di raccolta esterni sotto la vigilanza del personale docente.

La minaccia di ordigni esplosivi innescati nelle scuole ha varcato i confini della Capitale investendo in pieno anche l’hinterland. A Guidonia Montecelio il copione è stato identico, costringendo l’amministrazione comunale a una risposta tempestiva. Il sindaco Mauro Lombardo, attraverso un video diffuso sui canali social dell’ente pochi minuti fa, ha fatto il punto sulla situazione. Pur precisando che le minacce contenute nelle missive informatiche sono state valutate di “scarsa attendibilità” dagli inquirenti, il primo cittadino ha spiegato che, d’intesa con i presidi che decidono in autonomia, le forze dell’ordine e il dirigente comunale alla Pubblica Istruzione, Aldo Cerroni, è stata disposta l’evacuazione precauzionale di tutte le strutture. “La priorità assoluta resta l’incolumità dei nostri ragazzi”, ha ribadito il sindaco, aggiungendo che nel pomeriggio verranno fornite comunicazioni ufficiali circa la giornata di domani, per la quale si profila l’ipotesi di un “semaforo rosso” con la conseguente sospensione delle attività didattiche.

Nel frattempo, il tam-tam della paura ha letteralmente congestionato le chat di messaggistica dei genitori, trasformatesi in un canale di coordinamento d’emergenza. I genitori sono invitati a ritirare i propri figli nel più breve tempo possibile, è l’avviso perentorio rimbalzato da un quadrante all’altro della città, come accaduto all’Istituto comprensivo Santa Beatrice al Portuense, dove la dirigenza ha comunicato l’uscita anticipata di tutti e tre i plessi a causa di una “busta sospetta“.

Mentre le forze dell’ordine e gli artificieri completano le bonifiche degli edifici per escludere qualsiasi reale pericolo, la Procura e la Polizia Postale sono già al lavoro per tracciare i server da cui sono partite le email. Resta lo shock di una giornata in cui il ricatto informatico è bastato a sequestrare il tempo e la serenità di migliaia di famiglie.