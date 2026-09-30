Roma, blitz a Tor Sapienza per sgomberare l’edificio di via Tallone. Tre arresti e otto persone al CPR

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno agito e operato assieme per bonificare e liberare nuovamente lo stabile di via Tallone. L’immobile, definito “fantasma” dalla Questura di Roma, è stato prima cinturato e poi liberato dei 25 soggetti trovati al suo interno. Tutti sono stati individuati senza documenti di identificazione ed erano di origine extracomunitaria. Due di questi (di origine gambiana e nigeriana) inizialmente sono stati colti a disfarsi di alcune sostanze psicotrope e sono stati prontamente arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Grazie al supporto delle unità cinofile antidroga le forze dell’ordine hanno sequestrato 2 chilogrammi di sostanza stupefacente e oltre 4000 euro in contanti giudicati rilevanti per le investigazioni. Sono stati rinvenuti anche un’arma da fuoco all’interno dello stabile e all’esterno sei scooter rubati e che saranno riconsegnati ai proprietari.

Gli ultimi aggiornamenti

L’attività delle forze dell’ordine è proseguita anche dopo lo sgombero. Nell’ambito degli ulteriori accertamenti è scattato un terzo arresto, mentre sono stati disposti provvedimenti nei confronti di altre persone identificate. In particolare, otto stranieri, quattro di origine gambiana e quattro nigeriana, sono stati collocati presso i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), in attesa degli ulteriori provvedimenti previsti per la loro posizione sul territorio nazionale.

I controlli sono proseguiti anche nelle ore successive allo sgombero. La Polizia di Stato ha infatti intercettato altre nove persone mentre tentavano di allontanarsi dallo stabile. Gli stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici competenti per gli accertamenti sulla loro posizione.

Oggi infine, a partire dalle ore 8:00, è partito un nuovo blitz organizzato dalla Questura con il Reparto mobile della Polizia di Stato. L’intervento ha portato all’individuazione di tre persone extracomunitarie all’interno delle struttura, già affidate all’Ufficio Immigrazione della Questura. Il primo Reparto Volo della Polizia di Stato sta monitorando le aree verdi intorno allo stabile. Quest’ultimo continuerà con un presidio 24 ore su 24 senza sosta sotto la regia della Questura e con gli indirizzi indicati dal Prefetto di Roma.