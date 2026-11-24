Si chiude il cerchio sulle nomine di garanzia alla Pisana. Nella seduta odierna, il Consiglio regionale del Lazio ha completato l’elezione dei vertici chiamati a vigilare sulla tutela dei diritti dei cittadini e delle fasce più vulnerabili della popolazione, rinnovando un assetto istituzionale atteso da mesi.

Tra i passaggi più rilevanti del voto d’Aula figura la designazione del nuovo Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: l’incarico va a Marco Daniele Clarke — romano, classe 1951, già presidente di Ama e Laziodisu, nonché dirigente di Nessuno Tocchi Caino – eletto con 29 voti su 44 votanti (15 le schede bianche) – per raccogliere il testimone di Stefano Anastasia dopo due mandati. Al suo fianco, nel ruolo di coadiutori, sono stati nominati Massimiliano Baldoni e Sara Grieco.

L’aula ha inoltre definito le altre caselle chiave del sistema di tutela regionale. Gianluca Melillo Muto assume la guida dell’ufficio del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane, mentre Monica Sansoni ottiene la riconferma alla guida dell’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, incarico che ricopre dal 2021. Completa il quadro l’elezione di Armando Pacione nel ruolo di Difensore Civico della Regione Lazio.

A commentare l’esito delle votazioni dai banchi della maggioranza è Marco Bertucci, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Bilancio del consiglio regionale, che rivendica il valore sociale e istituzionale delle scelte compiute dall’assemblea. “Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Garante dei detenuti Marco Daniele Clarke e ai coadiutori Massimiliano Baldoni e Sara Grieco, al nuovo Garante per gli anziani Gianluca Melillo Muto, a Monica Sansoni, confermata all’infanzia e all’adolescenza, e al Difensore Civico Armando Pacione”, dichiara Bertucci.

Secondo il presidente della commissione Bilancio, il ruolo di queste figure va ben oltre la dimensione amministrativa: “I Garanti sono il simbolo concreto del legame e della vicinanza della Regione Lazio con i cittadini, in particolare con i più fragili, e con i territori”. Con l’insediamento dei nuovi vertici e la continuità garantita sul fronte dei minori, gli uffici di garanzia della Pisana entrano ora nel pieno dell’operatività per il prossimo quinquennio.