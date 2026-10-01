Regione Lazio, altri cinque milioni per lo sport diffuso e popolare: nuovi bandi per le scuole e il privato sociale

Cinque milioni di euro in più per lo sport diffuso e popolare. È la nuova dotazione messa sul tavolo dalla Regione Lazio per potenziare le infrastrutture sportive sul territorio, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e all’inclusione.

Le risorse si aggiungono al bando “Spazio Sport 2026” e si articolano in due avvisi appena pubblicati: “Generazione Sport” ed “Energia Sportiva”. L’obiettivo, spiegano dalla giunta regionale, è da un lato rendere più moderne e accessibili le palestre scolastiche, dall’altro aiutare il mondo del no profit a contenere i costi energetici.

Nel dettaglio, il bando più consistente è “Generazione Sport”, da tre milioni di euro. È destinato ai Comuni del Lazio e finanzia la riqualificazione degli impianti all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli interventi ammessi vanno dall’ammodernamento strutturale all’efficientamento energetico, dall’installazione di fonti rinnovabili all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il secondo avviso, “Energia Sportiva”, vale due milioni e si rivolge invece al privato sociale: associazioni e enti senza scopo di lucro che gestiscono impianti sul territorio potranno richiedere contributi per ridurre i consumi e rendere le strutture più sostenibili.

“Con questi strumenti diamo un sostegno concreto sia ai Comuni sia al mondo del volontariato sportivo – spiega l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo -. Sono misure complementari che fanno parte di una programmazione organica. Vogliamo impianti più moderni, sicuri, accessibili ed efficienti. È una strategia che portiamo avanti insieme al presidente Francesco Rocca, mettendo al centro i territori, le famiglie e le giovani generazioni”.

I due nuovi bandi si inseriscono in un piano più ampio. Nei mesi scorsi la Regione ha già attivato il “Voucher Sport 2026”, finanziato con 19 milioni di euro di fondi europei FSE+, destinato direttamente alle famiglie per sostenere i costi dell’attività sportiva dei ragazzi. Un pacchetto che, secondo l’assessorato, ha già incontrato una domanda molto alta. Tanto che la Regione è al lavoro per reperire ulteriori risorse.

“Stiamo cercando di trovare nuovi fondi per far scorrere la graduatoria e permettere a più famiglie di accedere al voucher — conclude Palazzo —. La partecipazione massiccia dimostra quanto sia sentito il bisogno di difendere concretamente il diritto allo sport”. Le domande per “Generazione Sport” ed “Energia Sportiva” potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale della Regione Lazio, entro il 14 ottobre 2026.