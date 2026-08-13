Agli oratori del Lazio 2,9 milioni dalla Regione: così l’amministrazione Rocca aiuta i ragazzi a stare lontani dagli smartphone

La giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al Programma 2026-2027. Contributi fino a 50 mila euro per parrocchie e diocesi. L’obiettivo è quello di contrastare le nuove solitudini e di riaprire gli oratori. Quasi tre milioni di euro per far tornare i ragazzi a giocare nei cortili. La copertura finanziaria complessiva è di 2,9 milioni di euro, di cui 900mila subito disponibili e la restante parte da stanziare nel 2027. Un pacchetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, vuole sostenere in modo strutturale quelle che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca definisce «presidi educativi e sociali preziosi».

I fondi verranno assegnati tramite avviso pubblico, gestito su una piattaforma informatica regionale dedicata. Potranno accedervi parrocchie, diocesi ed enti di culto con oratori attivi sul territorio laziale. Ogni progetto presentato potrà essere coperto fino al 100% dell’investimento ammissibile, con un contributo che andrà da un minimo di 10 mila a un massimo di 50 mila euro. Non è un intervento isolato. Si tratta dell’attuazione della legge regionale del 2001 sul riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, rifinanziata ogni anno. Solo nel biennio precedente erano stati messi in campo oltre 5,5 milioni tra ristrutturazione degli spazi e attività.

Ma cosa dovrà essere finanziato? Nella delibera di giunta gli obiettivi sono chiaramente identificati. Il primo è garantire il funzionamento degli oratori e, dove possibile, aprirne di nuovi, soprattutto all’aria aperta. Il secondo, quello di favorire iniziative di socialità in sicurezza, creare reti tra i giovani anche attraverso l’integrazione digitale. Terzo e ultimo, attivare dei percorsi di integrazione e di recupero per i soggetti più fragili, quelli a rischio emarginazione sociale e povertà educativa.

A rivendicare la misura, con toni molto personali, è proprio Francesco Rocca. “È una misura nella quale ho sempre creduto e che avevamo promesso fin dalla campagna elettorale. Con quasi tre milioni di euro nel biennio 2026-2027 sosteniamo concretamente gli oratori del Lazio, luoghi che hanno un valore straordinario non soltanto per le nostre comunità, ma soprattutto per i più giovani”. E poi l’affondo sul tema centrale, quello della solitudine digitale: “Viviamo in un tempo nel quale siamo costantemente connessi e, paradossalmente, rischiamo di essere sempre più soli. Gli smartphone, i social network e le nuove forme di comunicazione hanno moltiplicato le possibilità di entrare in contatto, ma possono anche generare isolamento, fragilità e nuove solitudini, soprattutto tra i ragazzi. Per questo dobbiamo tornare a investire nella relazione, negli sguardi, nell’incontro, nella socialità”.

Nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con scadenze e modalità per presentare le domande.