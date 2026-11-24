Un altro tassello per decongestionare il traffico lungo la via Palombarese e mettere in sicurezza uno degli incroci più critici dell’area nord-est della Capitale. Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi decisoria convocata dal Comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale 23/a Palombarese e via Tacito, all’altezza del chilometro 18+800.

Il progetto, che rientra nel piano degli interventi infrastrutturali legati alla Ryder Cup – un pacchetto di opere essenziali finanziato a livello ministeriale con 1,5 milioni di euro e affidato ad Astral Spa – compie così un passo decisivo verso la fase operativa. L’opera prevede il rifacimento completo dell’attuale incrocio attraverso una rotatoria compatta dal diametro esterno di circa 39 metri, pensata per fluidificare la circolazione e ridurre il rischio di incidenti in un punto nevralgico per i pendolari.

L’iter e i pareri degli enti

Il percorso amministrativo, avviato lo scorso marzo dall’Area Urbanistica del Comune, ha permesso di raccogliere i nulla osta necessari per procedere verso la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la necessaria Variante al Piano Regolatore Generale del 1976, poiché le aree interessate ricadono attualmente in zona agricola.

Durante l’istruttoria, gli uffici comunali hanno integrato la documentazione con gli approfondimenti geologici, vegetazionali e sugli usi civici richiesti dalla Regione Lazio. Dal tavolo dei gestori dei servizi sono arrivate le prescrizioni tecniche di rito. Snam Rete Gas ha escluso interferenze dirette con i propri gasdotti, pur raccomandando le consuete verifiche preventive prima degli scavi; FiberCop ha invece dato il via libera condizionato allo spostamento e all’adeguamento delle linee di telecomunicazione presenti nell’area di cantiere, con costi a carico del soggetto realizzatore. Sul fronte ambientale e idraulico, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha precisato la necessità di acquisire un’eventuale autorizzazione specifica qualora si rendessero necessarie nuove condotte per il deflusso delle acque.

I prossimi passi

Con la chiusura positiva della Conferenza di Servizi, la palla passa ora all’approvazione della Variante urbanistica in consiglio comunale – previo parere di compatibilità della Città Metropolitana – ultimo passaggio formale prima di poter aprire i cantieri e cambiare il volto della viabilità tra Parco Azzurro e via Tacito.