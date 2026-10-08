Guidonia, da Villanova a La Botte a piedi e in bici: sabato 10 ottobre si inaugura la nuova ciclopedonale del PNRR

Un “nastro” lungo cinque chilometri per ricucire due frazioni e, insieme, un pezzo di città. Sabato 10 ottobre, alle 9.30, verrà inaugurata la nuova pista ciclopedonale che collega Villanova a La Botte. Alle 8.30 il raduno per chi vorrà percorrerla, a piedi o in bicicletta, in una camminata collettiva lungo il tracciato.

È uno dei progetti simbolo del PNRR a Guidonia Montecelio, finanziato interamente con fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 Inclusione e Coesione, investimento dedicato alla rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile – per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

I cantieri erano partiti il 30 giugno 2025. Cronoprogramma dettato da Bruxelles: fine lavori entro dicembre 2025 e collaudo definitivo entro giugno 2026, scadenza rispettata che consente ora il taglio del nastro. Il tracciato – circa 5 chilometri per 5 metri di larghezza, con doppia corsia ciclabile e una corsia pedonale – è stato pensato per integrarsi nel paesaggio agricolo. La pavimentazione nella tonalità “terre naturali” è stata realizzata secondo le prescrizioni della Soprintendenza, a basso impatto visivo.

Il tracciato parte da Villanova, prosegue lungo via di Campolimpido e parallelamente alla strada provinciale Maremmana Inferiore, attraversa la tenuta di Colle Rosa per raggiungere, infine, La Botte, in prossimità del nuovo complesso socio-sanitario recentemente realizzato. All’ingresso del percorso è stata prevista una zona dedicata al riscaldamento e all’attivazione muscolare per runner e ciclisti.

“Questo progetto rappresenta un investimento significativo nella valorizzazione del territorio, in una visione di sviluppo integrato e sostenibile”, aveva commentato il sindaco Mauro Lombardo all’avvio dei lavori. Una infrastruttura, nelle intenzioni del Comune, per favorire la mobilità dolce, promuovere soluzioni di trasporto eco-compatibili e rafforzare l’accessibilità tra frazioni storicamente separate dalla provinciale.