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Guidonia, da Villanova a La Botte a piedi e in bici: sabato 10 ottobre si inaugura la nuova ciclopedonale del PNRR

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Redazione
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Un “nastro” lungo cinque chilometri per ricucire due frazioni e, insieme, un pezzo di città. Sabato 10 ottobre, alle 9.30, verrà inaugurata la nuova pista ciclopedonale che collega Villanova a La Botte. Alle 8.30 il raduno per chi vorrà percorrerla, a piedi o in bicicletta, in una camminata collettiva lungo il tracciato.

È uno dei progetti simbolo del PNRR a Guidonia Montecelio, finanziato interamente con fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 Inclusione e Coesione, investimento dedicato alla rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile – per un importo complessivo di 5 milioni di euro. 

I cantieri erano partiti il 30 giugno 2025. Cronoprogramma dettato da Bruxelles: fine lavori entro dicembre 2025 e collaudo definitivo entro giugno 2026, scadenza rispettata che consente ora il taglio del nastro.  Il tracciato – circa 5 chilometri per 5 metri di larghezza, con doppia corsia ciclabile e una corsia pedonale – è stato pensato per integrarsi nel paesaggio agricolo. La pavimentazione nella tonalità “terre naturali” è stata realizzata secondo le prescrizioni della Soprintendenza, a basso impatto visivo.

Il tracciato parte da Villanova, prosegue lungo via di Campolimpido e parallelamente alla strada provinciale Maremmana Inferiore, attraversa la tenuta di Colle Rosa per raggiungere, infine, La Botte, in prossimità del nuovo complesso socio-sanitario recentemente realizzato. All’ingresso del percorso è stata prevista una zona dedicata al riscaldamento e all’attivazione muscolare per runner e ciclisti.

“Questo progetto rappresenta un investimento significativo nella valorizzazione del territorio, in una visione di sviluppo integrato e sostenibile”, aveva commentato il sindaco Mauro Lombardo all’avvio dei lavori. Una infrastruttura, nelle intenzioni del Comune, per favorire la mobilità dolce, promuovere soluzioni di trasporto eco-compatibili e rafforzare l’accessibilità tra frazioni storicamente separate dalla provinciale.

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