Monterotondo, “Elianto” compie 20 anni: due decenni di cura agli anziani fragili. Il sindaco: “Attenti a relazioni e comunità”

Vent’anni di attività al servizio delle persone e delle famiglie del territorio. Questa mattina (lunedì 18 maggio) il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha accolto in Comune, insieme all’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Clementini, una delegazione del ‘Centro Diurno Anziani Fragili’ “Elianto”, che nel 2026 celebra il suo ventesimo anniversario.

Durante l’incontro, gli ospiti e gli operatori del Centro hanno donato all’amministrazione un quadro realizzato collettivamente, con firme, pensieri e messaggi di affetto. Un dono simbolico che racconta Elianto come “una vera casa di relazioni, ascolto e condivisione”.

Tra le testimonianze raccolte, una in particolare è stata letta durante l’incontro: “Elianto ci ha permesso di socializzare con persone di varie generazioni, di sentirci più allegri, con la mente aperta, liberi di esprimere le nostre opinioni, di collaborare in attività nuove che ci stimolano all’impegno. Ad Elianto ci sentiamo ascoltati e così possiamo condividere difficoltà, risorse ed esperienze”.

“Credo che dentro queste righe ci sia il senso più autentico di una comunità, e in particolare quella di Monterotondo – ha detto il sindaco. Nessuno deve sentirsi solo, soprattutto nelle fasi più fragili della vita. Elianto da vent’anni è un presidio umano, sociale e affettivo prezioso per tutta la cittadinanza”.

Il ringraziamento dell’amministrazione è andato a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso: operatori, famiglie, volontari e ospiti che ogni giorno costruiscono il valore del Centro.

“Porteremo con noi il messaggio finale che ci avete consegnato oggi – ha concluso il sindaco. È un impegno a continuare a sostenere luoghi come Elianto, dove la cura diventa comunità.”

Il ‘Centro Diurno Anziani Fragili’ “Elianto” è un servizio del Comune di Monterotondo dedicato a persone anziane in condizione di fragilità. Promuove socializzazione, stimolazione cognitiva, attività intergenerazionali e supporto alle famiglie, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento e valorizzare le risorse di ciascuno.