Guidonia, riapre l’Auditorium e il teatro triplica l’offerta. Il sindaco: “La Cultura come leva di sviluppo del territorio”

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio segna un passaggio decisivo nella propria strategia di rilancio culturale con la riapertura dell’Auditorium di Colleverde. La struttura va ad affiancare il Teatro Imperiale di Guidonia e il Teatro Dario Vittori di Montecelio, completando un sistema di spazi deputati alla valorizzazione delle espressioni artistiche, della creatività, della partecipazione e della crescita collettiva. Così, il sindaco Mauro Lombardo in una nota stampa.

Spazi per la comunità in una città complessa

“In un territorio vasto e articolato come Guidonia Montecelio, dotarsi di presidi culturali significa offrire ai cittadini opportunità concrete di incontro, formazione, espressione artistica e partecipazione civica – scrive Lombardo -. L’Auditorium di Colleverde torna a essere un luogo in cui le idee circolano e si moltiplicano, le relazioni si rafforzano e la comunità cresce”.

La cultura come leva di sviluppo

Ogni teatro è un motore di trasformazione che incide direttamente sul contesto relazionale ed economico. La riapertura genera nuova partecipazione, attiva collaborazioni con associazioni e scuole, coinvolge i giovani e consente di realizzare eventi capaci di attrarre pubblico. Un indotto che produce ricadute positive anche sul tessuto economico locale, dalle attività commerciali al turismo culturale.

Un ecosistema che rafforza identità e attrattività

La valorizzazione congiunta di Auditorium di Colleverde, Teatro Imperiale e Teatro Dario Vittori concorre a costruire un ecosistema culturale integrato. Un sistema che rafforza il senso di appartenenza, rende il territorio più attrattivo e dinamico e trasforma ogni struttura in un presidio di socialità, formazione e nuove energie.

Prossimi passi

Nei prossimi giorni saranno comunicati il calendario delle iniziative inaugurali dell’Auditorium di Colleverde e le modalità di collaborazione rivolte ad associazioni, scuole e operatori culturali del territorio.