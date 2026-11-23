Si gioca su un doppio binario, quello delle carte bollate e quello della partecipazione popolare, il futuro di Piazza della Libertà a Monterotondo. Alle porte della Capitale, la lunga partita attorno al progetto del parcheggio interrato di Aj Mobilità Srl (che gestisce anche le aree di sosta a pagamento) registra una nuova accelerazione burocratica: si è infatti chiusa la scorsa settimana la Conferenza dei Servizi, formalizzata dalla determina dirigenziale di presa d’atto adottata il 19 novembre e pubblicata sull’Albo Pretorio dell’ente.

Un passaggio tecnico di peso, a firma del dirigente competente, che segna lo stato dell’arte dell’iter amministrativo ma che non spegne affatto il dibattito pubblico. Se da un lato la macchina comunale prosegue lungo i binari istituzionali, dall’altra ci sono i comitati civici e l’associazione Centro Storico in Movimento che, documenti alla mano, invitano a leggere nel dettaglio le reali ricadute del provvedimento ridimensionando i toni più trionfalistici sul via libera al progetto. Il tessuto associativo cittadino ha scelto anche la strada della presenza fisica per ribadire il valore identitario e ambientale dello spazio urbano.

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La risposta più plastica è arrivata proprio sabato scorso, 21 novembre, in occasione della Festa degli Alberi. Piazza della Libertà si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto dove famiglie, studenti e cittadini si sono ritrovati per difendere simbolicamente i 24 alberi ad alto fusto che caratterizzano il cuore della città. A dare voce al patrimonio verde ci hanno pensato i giovani allievi del collettivo La Fabbrica dei Ricordi Felici, protagonisti della performance teatrale Se un albero potesse parlare, affiancati dall’impegno dell’associazione giovanile Paesarte Aps e dai comitati locali.

Resta ora da capire come si concilieranno le due spinte: l’avanzamento tecnico-amministrativo sancito dagli uffici municipali e la richiesta di tutela del verde urbano che continua a salire dalle piazze. A Monterotondo il confronto tra cementificazione e salvaguardia ambientale è tutt’altro che archiviato.