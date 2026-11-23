Portare la diagnosi precoce direttamente sotto casa dei cittadini, abbattendo le distanze e i tempi di attesa. È questo l’obiettivo con cui da lunedì 23 novembre, e fino a venerdì 27, il poliambulatorio mobile della Asl Rm5 fa tappa a Fonte Nuova, parcheggiando i propri mezzi in largo Fiamme Gialle, nel cuore di Tor Lupara.

L’iniziativa, che rientra nel più ampio piano di prevenzione promosso dal Servizio Sanitario Regionale, apre le porte dell’ambulatorio itinerante dalle 8.30 alle 17.30 per cinque giornate consecutive. Un presidio sanitario su ruote pensato per tutti i residenti e i domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria, che potranno accedere gratuitamente a esami fondamentali per individuare sul nascere eventuali patologie tumorali.

Nel dettaglio, il programma messo a punto dagli operatori sanitari si articola su più fronti, calibrati per fasce d’età e genere. Sul fronte della prevenzione femminile, le donne tra i 50 e i 74 anni potranno sottoporsi alla mammografia, mentre per lo screening della cervice uterina sono previsti il Pap test (riservato alla fascia 25-29 anni) e l’Hpv test (per le donne dai 30 ai 64 anni). Non manca l’attenzione alla prevenzione del tumore del colon retto, con esami dedicati sia agli uomini sia alle donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni.

L’arrivo dell’unità mobile a Tor Lupara incassa il pieno sostegno dell’amministrazione comunale di Fonte Nuova, che ha scelto di farsi cassa di risonanza dell’iniziativa sul territorio. L’intento condiviso tra Comune e azienda sanitaria è chiaro: trasformare la cultura della prevenzione da semplice raccomandazione a servizio concreto e accessibile, ricordando che una diagnosi tempestiva resta l’arma più efficace per garantire percorsi di cura più rapidi e risolutivi.