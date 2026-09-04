Guidonia, quanto costerà sposarsi nelle dimore convenzionate, alla Rocca o al Museo: la giunta fissa il nuovo tariffario

Sposarsi nella Rocca medievale di Montecelio, al Museo Lanciani o in una villa privata con vista sull’Agro Romano. D’ora in avanti non sarà più un’eccezione, ma una possibilità regolata da un tariffario preciso.

La giunta comunale presieduta dal sindaco Mauro Lombardo, nella seduta del 3 settembre ha approvato le nuove tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili fuori dalla sede comunale. L’atto, dichiarato immediatamente eseguibile, dà attuazione al nuovo Regolamento comunale approvato dal consiglio comunale lo scorso 6 maggio e chiude una fase di incertezza che durava dal 2021.

La svolta: il Comune va dove sono gli sposi

Il cuore della delibera approvata (la n. 108) è l’articolo 2 del Regolamento. I matrimoni non si celebreranno più solo in Sala giunta o in Sala consiliare. Potranno essere celebrati anche negli “Uffici distaccati di Stato Civile“. In termini pratici, ville, casali, dimore storiche e strutture ricettive di pregio che ne faranno richiesta potranno firmare una convenzione con il Comune di Guidonia Montecelio. Dopo una verifica sui requisiti architettonici e di valorizzazione del territorio, una successiva delibera di giunta le trasformerà a tutti gli effetti in sedi di Stato Civile, previa comunicazione alla Prefettura, come prevede l’articolo 3 del DPR 396/2000. Una formula già adottata in molti Comuni del Lazio, che a Guidonia Montecelio diventa ora strutturale.

Quanto costa sposarsi

Il tariffario, che l’amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio, distingue tra residenti – basta che lo sia uno dei due nubendi – e non residenti o cittadini stranieri, e tra giorni feriali e prefestivi/festivi. Invariato il principio: in Comune, in orario di apertura degli uffici, per i residenti il matrimonio resta gratuito. Negli altri casi si paga. Per la Sala giunta di Piazza Matteotti la spesa da sostenere sarà di 100 euro in orario di chiusura per i residenti nei giorni feriali, 200 euro nei prefestivi e festivi. Per i non residenti: 200 euro nei feriali, 250 euro nei festivi.

Per i luoghi simbolo di Montecelio, la Rocca Medievale Orsini si conferma la location più richiesta e più cara: 400 euro feriale e 450 festivo per i residenti, 500 euro per i non residenti. A seguire, il Museo Archeologico Rodolfo Lanciani: da 300 a 350 euro per i residenti, fino a 500 euro per gli esterni. Più accessibile l’Antico Lavatoio Comunale – Teatro: da 200 a 450 euro.

Capitolo a parte per i matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita fuori dalla sede comunale: restano totalmente gratuiti, come prevede la legge.

E poi la novità più attesa. Quella delle ville private. Sposarsi in una villa convenzionata costerà 500 euro in giorno feriale e 600 euro in giorno festivo per i residenti. Si sale a 700 e 800 euro per i non residenti. Cifra a cui andrà aggiunto, naturalmente, il costo di affitto della stessa struttura privata.

Una delibera che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a offrire ai cittadini cerimonie più suggestive e trasformare i matrimoni in un volano per il turismo e per le imprese locali del wedding.