Una boccata d’ossigeno per chi ogni giorno prende il treno verso la Capitale. A partire dal prossimo 1° gennaio, l’area di sosta più vicina ai binari della nuova Stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio diventerà completamente gratuita per tutti i cittadini e i pendolari. E lo resterà per i prossimi diciotto anni.

L’annuncio è arrivato direttamente dagli uffici romani di FS Park, alla Stazione Termini, dove il sindaco Mauro Lombardo ha siglato l’intesa insieme al direttore della società, Andrea Colamussi, e ai deputati Alessandro Palombi e Angelo Rossi, ringraziati dal primo cittadino per aver favorito “la sinergia tra governo e gruppo Ferrovie dello Stato per risolvere in maniera definitiva il problema della sosta”.

La fine delle polemiche estive?

L’operazione scioglie un nodo che aveva fatto molto discutere sin dall’inaugurazione dello scalo, avvenuta lo scorso luglio. Nel piano dei grandi investimenti ferroviari sul territorio, infatti, il piazzale più comodo e a ridosso delle banchine era stato concepito fin dall’inizio a pagamento, generando malumori tra gli utenti abituati a lasciare l’auto per raggiungere il posto di lavoro o di studio. Finora la sosta libera era garantita soltanto negli circa 80 stalli realizzati dall’amministrazione lungo la via d’accesso.

L’intesa con Ferrovie dello Stato

Con il nuovo accordo, il Comune di Guidonia Montecelio prende in locazione da FS Park l’intera area di sosta principale per la durata di diciotto anni, facendosi carico di un canone che il sindaco definisce “assolutamente equo“, scelto “proprio per partecipare all’investimento che le Ferrovie hanno fatto sul nostro territorio”.

“Dal primo gennaio tutte le auto dirette verso la stazione potranno parcheggiare non solo negli ottanta posti già realizzati nella via di accesso, ma anche nei posti più pregiati e vicini ai binari, che saranno gestiti direttamente dal Comune”, ha spiegato Lombardo. Una scelta strategica che punta a incentivare l’intermodalità e a scoraggiare la sosta selvaggia nelle strade limitrofe allo scalo, rendendo finalmente accessibile senza costi aggiuntivi l’intera dotazione di parcheggi della nuova infrastruttura.