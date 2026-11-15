Luca D’Ortenzi, un bis per una notte da re a Guidonia! Batte Eros Seghetti e difende il titolo europeo: ora il sogno mondiale

Al Palasport di Guidonia non manca mai lo spettacolo. Anche la notte del 14 novembre è andata in scena una card di assoluto livello per la boxe italiana, proprio nella città dell’aria. Quattro titoli in palio, due europei e la prima difesa del titolo del pugile di casa Luca D’Ortenzi contro l’ascolano Eros Seghetti.

Nella serata della Road to Glory Fight Night, organizzata dalla Opi Since 82 della famiglia Cherchi, hanno festeggiato le rispettive vittorie anche il giovane talento classe 2008 Anthony El Moety (KO al primo round), Gloria Peritore (ai punti al decimo round) e il pugile di Anzio Giovanni Sarchioto (KO al primo round).

“The Shadow” Peritore ha difeso il titolo europeo EBU femminile dei pesi gallo contro la spagnola Karla Merida, portandosi sulle spalle, davanti al pubblico di Guidonia, la sua storia e il passato nella kickboxing. A 37 anni la fighter siciliana continua a sorprendere e dimostrare la sua fame di vincere, anche e soprattutto nella boxe. Sarchioto ha lasciato a bocca aperta l’intero palazzetto, mettendo KO al primo round il suo avversario Cyril Johnson Suffo nel match valido per il titolo WBO International dei pesi mediomassimi.

Il match della serata

Il momento più attteso della card è arrivato prima del previsto. La vittoria fulminea di Sarchioto ha scombussolato i piani della serata, ma tutto è andato nel verso giusto per il pugile di casa.

Luca “The Gentleman” D’Ortenzi ha battuto Eros Seghetti ai punti dopo 12 round a dir poco estenuanti. Nelle prime riprese D’Ortenzi ha deciso di aspettarlo, rischiando anche di incassare qualche colpo. Dal quinto round in poi, però, la musica è cambiata. Seghetti progressivamente ha perso lucidità e efficacia, si è affidato anche a scorrettezze più volte richiamate dall’arbitro e non è riuscito a riprendere il controllo del match.

Il maestro Simone Autorino e la sua Roma Est Boxing Club avevano preparato l’incontro proprio così. Sul lungo D’Ortenzi ha preso in mano la situazione, ha sferrato colpi decisivi per la giuria ed è andato vicino al KO all’undicesimo round. Alla fine dei conti il successo non poteva che essere del pugile di Guidonia, che davanti alla sua gente ha vissuto una seconda notte da sogno.

Sognare, adesso, non è più un’utopia. Il management della Opi Since 82 dovrà valutare le possibilità per Luca D’Ortenzi di disputare un match mondiale. Sul ring il pugile ha fatto ciò che doveva, dimostrando all’età di 38 anni di essere tra i migliori interpreti della boxe italiana. La speranza è quella di vederlo nei prossimi mesi su palcoscenici ancor più importanti.

Il 14 novembre è una data che rimarrà alla storia, per “The Gentleman” D’Ortenzi e per la città di Guidonia Montecelio.