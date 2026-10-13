Con la Festa del Cinema torna il bus gratuito, orari e fermate per chi raggiunge la Capitale (anche) dall’hinterland

Per tredici giorni la Capitale si sposta a ritmo di cinema. E lo fa senza auto. In occasione della 21esima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre, torna a circolare la “Linea Cinema”, il servizio bus interamente gratuito che collegherà il centro città con i luoghi simbolo della kermesse.

Il cuore resta l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma la rete della manifestazione si allarga alla Casa del Cinema, a via Veneto, a piazza della Repubblica e alla stazione Termini, porta d’accesso per chi arriva da fuori città.

Il percorso e gli orari

I mezzi partiranno da piazza dei Cinquecento, con capolinea attestato nella corsia B, circa 30 metri prima di viale Enrico De Nicola, e raggiungeranno viale De Coubertin, all’Auditorium. Stesso tragitto al ritorno.

Il servizio sarà continuativo. Le prime partenze da Termini sono previste alle 8.00, le ultime alle 23.40. Dall’Auditorium, la prima corsa alle 8.30, l’ultima alle 00.10, per consentire il rientro anche dopo le proiezioni serali e gli incontri con il red carpet.

Sharing e sconti sul biglietto

Non solo trasporto pubblico. Il piano mobilità per la Festa punta con decisione sul veicolo in condivisione. In via Bretagna, nel tratto compreso tra via Danimarca e via De Coubertin, sarà allestita un’area di sosta dedicata esclusivamente a car sharing, scooter e bike sharing.

Chi sceglierà questa formula avrà un vantaggio in più: basterà mostrare l’app di noleggio attiva alla biglietteria centrale dell’Auditorium per ottenere uno sconto del 20% sul biglietto d’ingresso. La riduzione è valida su un massimo di due titoli per evento, per biglietti di importo superiore ai 6 euro, acquistabili dal 13 al 25 ottobre nella fascia oraria 11.00-22.00, fino a esaurimento posti.

“La riattivazione della Linea Cinema e l’attenzione alla mobilità condivisa rappresentano un tassello fondamentale della nostra visione di una Roma sempre più interconnessa, sostenibile e a misura di cittadino”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Trasporto pubblico e sharing che lavorano in sinergia con i grandi eventi culturali dimostrano che esiste un’alternativa concreta, comoda ed ecologica all’auto privata. Incentivare la mobilità collettiva durante appuntamenti di rilievo internazionale come la Festa del Cinema è strategico per decongestionare il traffico e per promuovere una nuova cultura dello spostamento urbano”.