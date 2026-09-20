Lazio sempre a due volti, bene nella ripresa a Venezia e aggancio in vetta

Ancora una Lazio a due volti ma un altro passo importante nel cammino del campionato di Serie A. A Venezia questa volta i biancocelesti giocano male il primo tempo per poi divertirsi nella ripresa. Decisivo Mandas con il rigore parato nella prima frazione. Zaccagni torna finalmente al gol dopo dieci mesi e Noslin dimostra di essere in un buon periodo. E’ un successo che vale l’aggancio ai cugini e ai campioni d’Italia dell’Inter in vetta, a quota 13 punti dopo 5 partite.

Il primo brivido del match è una punizione di Zaccagni che sfiora il palo. A seguire, minuto 17, l’episodio forse decisivo: Mandas para il penalty su Yeboah con un guizzo sulla sua sinistra. Al 33′ con la mano di richiamo Mandas dice ancora di no, questa volta ad Adams. I biancocelesti in attacco con Cancellieri sul finire del primo tempo, tiro fuori di poco.

Tutta un’altra Lazio nella ripresa. Taylor si guadagna un rigore che Zaccagni trasforma con freddezza. Raddoppio di Noslin di testa sul cross di Tavares. Lazzari va vicino al tris con un rasoterra insidioso. Finale di cuore dei padroni di casa che non riescono a riaprire l’incontro.

“Ora ci sono cinque giorni di riposo per i giocatori che hanno fatto 50 giorni di ritiro con un caldo terribile. Ci sono 8 giocatori che andranno in Nazionale. Per adesso la classifica non conta. Abbiamo ancora molto lavoro da fare”, cerca di restare con i piedi per terra l’allenatore Ivan Gennaro Gattuso.

Al ritorno dalla sosta, per la Lazio la visita di un Monza rinfrancato dopo il successo sul Sassuolo.