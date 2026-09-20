Primavera 3 del Guidonia Montecelio, esordio amaro contro la Juve Stabia

Esordio amaro per la Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc che cade in casa contro la Juve Stabia, club che si conferma capace di scovare sempre talenti come dimostrato dalle ultime due stagioni della prima squadra in Serie B con le semifinali playoff raggiunte. La compagine di mister Tommaso Rocchi può ripartire da un primo tempo senza errori e dalla consapevolezza di poter migliorare nel corso del torneo considerando che il gruppo è nuovo e necessita di un periodo d’ambientamento.

Marco Serapiglia esulta dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio (foto di Francesco Tranquilli)

Con un bellissimo pallonetto Serapiglia porta subito in vantaggio il Guidonia Montecelio 1937 Fc. Con il passare dei minuti cresce la Juve Stabia che sfiora la rete con una punizione pericolosa di Morabito e con una sortita di Capozzoli ben sventata in uscita da Liguori che poi interviene bene anche su Di Maio in due tempi. Alcuni errori all’inizio del secondo tempo complicano la situazione: Liguori con un bazzo felino risponde bene su Panariello ma al terzo minuto una sfortunata autorete di Di Giacomo vale il pareggio e appena due minuti dopo in mischia Panariello trova il varco per il sorpasso. Tris di Piscitelli con un gran tiro sotto l’incrocio. I guidoniani provano a rientrare in partita ma la conclusione deviata di Scandi esalta i riflessi di Gallifuoco. La squadra di Castellamare di Stabia vince 3-1 e mette in mostra gioielli nati nel 2008 come l’esterno Emanuele Capozzoli, il fantasista Francesco Morabito, l’attaccante Raffaele Panariello ed il funambolo Pasquale Piscitelli.

“Avevamo impostato bene la partita e nel primo tempo abbiamo meritato il vantaggio. Nella seconda frazione due errori hanno complicato la partita e anche il terzo gol è arrivato dopo aver gestito male il pallone. Nel finale abbiamo provato a riaprire il match. Penso che servirà un po’ di tempo per ambientarci in questo campionato. Valuteremo tutto, rimango soddisfatto di alcuni aspetti. Mi aspetto più intensità, più determinazione, più ricerca della conquista della palla, più agonismo. Siamo all’inizio”, l’analisi dell’allenatore Rocchi.

Tommaso Rocchi al secondo anno a Guidonia Montecelio (foto Francesco Tranquilli)

“Esordire con un gol a Guidonia Montecelio una bella emozione. Siamo già una famiglia. Faremo di tutto per rialzarci da questo passo falso. L’unico obiettivo è quello di arrivare più in alto con la squadra. Ci prepareremo bene per la seconda giornata di campionato con la trasferta di Catania”, le dichiarazioni del numero dieci Marco Serapiglia.