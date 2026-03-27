Gli eventi del week-end

In questo primo week-end di primavera e a ridosso della Pasqua, il Lazio presenta diverse iniziative.

Tivoli (RM), il 27 marzo inaugura L’Altrove, un’esposizione interamente dedicata al mistero della Pasqua. Sempre in tema mostre, a Proceno (VT), è attualmente in corso Fili, mani e pieghe di carta. Marionette, scenografie e storie che raccontano l’antica tradizione del teatro figurativo.

A Riofreddo (RM), domenica 29 ci sarà la polentata. La proloco del paese ha organizzato una giornata all’insegna del buon cibo e della musica, per un pranzo della domenica diverso.

Sempre il 29 marzo ci sarà la Sausage Walk Italia, in cui i bassotti di tutta Italia passeggeranno per le vie delle città. Nel Lazio l’evento si svolgerà a Roma, Bolsena, Latina e Frosinone.

Per chi invece desidera l’estate, il 28 e 29 marzo può andare al Fondi Beach Festival. Gli operatori del settore turistico presenteranno la loro offerta per la prossima estate, tra musica, cibo e sessioni di yoga all’aria aperta.

Tra cibo, eventi e cultura potrete vivere un fine settimana tra curiosità e leggerezza.