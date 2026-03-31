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A Tivoli la consegna dei premi per Maurizio Maestrelli. L’evento in programma

Emanuele Rossi
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Emanuele Rossi
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Foto premio Maurizio Maestrelli
Foto premio Maurizio Maestrelli

Tivoli sarà la sede di un prestigioso evento. Lunedì 11 maggio alle ore 18:30, precisamente al Grand Hotel Duca d’Este, saranno consegnati i premi intitolati a Maurizio Maestrelli. Le 13 personalità che riceveranno encomi si sono contraddistinte per i risultati ottenuti, il fair play e la professionalità.
Nel corso dell’evento saranno poi presentate 16 squadre, che parteciperanno al torneo internazionale Lazio Cup in programma dal 12 al 17 maggio. Una parte della competizione si giocherà a Villalba grazie alla collaborazione tra gli organizzatori del torneo riservato alla categoria Under-17 e il Villalba Ocres Moca. Nell’albo d’oro della Lazio Cup figurano club di enorme prestigio, tra cui l’Inter, l’Atletico Madrid dalla Spagna o la Fiorentina.

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