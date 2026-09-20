Roma e Inter, gol e spettacolo. Tutti in testa prima della sosta

La Roma si dimostra grande al cospetto dei campioni dell’Inter ma esce con qualche rammarico per l’occasione sciupata con il doppio vantaggio al termine del primo tempo. La sensazione è quella di poter vedere i giallorossi lottare per il vertice fino alla fine della stagione anche perché nell’Inter ci sono campanelli in difesa considerando che nelle ultime 4 partite ufficiali sono ben 8 i gol subiti e sempre a creare uno svantaggio di due reti, recuperato all’Olimpico grazie a quel fuoriclasse che risponde al nome di Lautaro Martinez. Ora la Roma di Gasperini è in vetta alla classifica con 13 punti, insieme proprio alla compagine di Chivu e alla sorprendente Lazio di Gattuso.

Bellissimo spettacolo sugli spalti e in campo all’Olimpico di Roma. Dopo il minuto di silenzio in ricordo del grande Sandro Mazzola è subito battaglia in campo: Kone con una girata pesca l’angolino basso e porta in vantaggio i giallorossi dopo cinque minuti. Bisseck murato da Svilar, Lautaro Martinez a porta vuota sul cross di Dimarco e Bastoni sull’esterno della rete rappresentano le tre grandi azioni degli ospiti nel primo tempo che si chiude con un altro gol di Kone che risolve in mischia da due metri.

All’inizio del secondo tempo un errore di Mancini apre la strada al contropiede avversario: Thuram serve Lautaro Martinez che angola quanto basta per riaprire tutto. Malen va vicino al gol ma la conclusione ravvicinata viene respinta addirittura di faccia da Josep Martinez. A 11 minuti dalla fine, al termine di una mischia furibonda sempre Lautaro sigla il gol del pareggio piegando le mani a Svilar. C’è tempo per un ultimo brivido con Thuram che in contropiede sfiora il montante.

“Non abbiamo rinunciato mai a giocare contro una grande squadra e dobbiamo essere contenti del goco espresso. Sia Roma che Inter hanno avuto le loro occasioni. Ho chiesto a Lautaro Martinez di smettere di segnarmi”, scherza Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

Per un problema fisico Malen non risponderà alla convocazione dell’Olanda e resterà a lavorare in sede. Al rientro durissimo incontro con il Como, reduce dalla sconfitta di Frosinone e a caccia di riscatto.