Torna la Champions, Roma senza Dybala contro lo Slovan Bratislava

Partita decisiva per la Roma in Champions League questa sera contro lo Slovan Bratislava e settimana importante per il calcio italiano. Indicando il 3-4 non ricordiamo solo il risultato del big match dei giallorossi contro il Real Madrid ma anche il numero delle vittorie e delle sconfitte delle italiane in Europa: tre successi tra Europa League e Conference; 4 ko in Champions.

Tutti gli appassionati hanno ancora negli occhi la sfida dell’Olimpico ricca di colpi di scena: vantaggio della Roma con un tiro da fuori area di De Roon al 20′; pareggio di Kylian Mbappé al 25′ con un destro deviato; doppietta di Malen tra il 51′ (pallonetto su assist di Mora) e 57′ (diagonale su verticalizzazione di Soulè); tre gol da corner consecutivi per gli spagnoli tra l’83’ ed il 90′ con Carlos Espi, Endrick e Rudiger e la difesa romanista sotto accusa per le marcature leggere e la passività del portiere Gollini.

Ma la Roma adesso ha un solo punto in classifica e deve battere questa sera lo Slovan Bratislava che, secondo Gian Piero Gasperini, è una squadra dinamica e aggressiva.

Le prime preoccupazioni fisiche arrivano con l’infortunio a Paulo Dybala per una minima lesione muscolare al gemello del polpaccio destro. Un’assenza che si aggiunge a quelle di Svilar, Kone e Cristante.

Entrare tra le prime 24 della classifica servirebbe anche alla proprietà per avere la certezza delle risorse da spendere sul calciomercato di gennaio.