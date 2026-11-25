Il Guidonia Montecelio 1937 Fc è al quinto posto della classifica, con quattro risultati utili consecutivi. Il club si prepara ora alla gara di sabato contro il Campobasso con la conferma della promozione con lo sconto al 50 per cento allo Stadio “Città dell’Aria” con il calcio d’inizio alle 14:30.

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc sceso in campo a Grosseto (foto Aresu)

Ottimo inizio del Guidonia Montecelio 1937 Fc a Grosseto con un pressing offensivo a creare subito pericoli. Capitani delle due compagini in campo con una speciale fascia rossa, un messaggio chiaro per contrastare la violenza contro le donne. Il pallone è quello giallo che accompagnerà le partite in questo periodo invernale. Al 7′ meritatamente i rossoblù passano in vantaggio con Ferrari che si libera al limite, su passaggio di Vertainen, e indirizza sotto la traversa con potenza e precisione. Il Grosseto prova a reagire ma trova gli spazi chiusi. Al 26′ Ferrari ruba una buona palla a centrocampo e serve Vertainen che si destreggia bene, il tiro-cross non viene raccolto da nessuno. Episodio da moviola al 35′: Esempio trattiene Fiorini ma l’arbitro non se la sente di fischiare il rigore. Gran momento per il Grosseto che attacca a testa bassa, Fiorini di testa sfiora il bersaglio.

I tifosi del Guidonia Montecelio 1937 Fc esultano con i propri tifosi al seguito a Grosseto (foto Aresu)

Al secondo richiamo del supporto video, il direttore di gara Rossini di Torino concede il rigore che Gaddini trasforma calciando forte sulla destra del portiere.

Anche l’inizio della ripresa è favorevole ai padroni di casa, Mannelli ci prova da posizione defilata due volte, Drago è attento a smanacciare un cross deviato e dopo vede un tentativo terminare alto. Con la più classica delle ripartenze Tonetto riesce ad arrivare sul fondo per crossare in mezzo dove Vertainen di piatto indirizza in porta. Quinta rete per il finlandese. Al 14′ Murgia parte in contropiede e serve Vertainen che conclude a mezz’altezza ma Marcu è attento. Un minuto dopo è invece Drago a raccogliere applausi con una doppia parata in distensione su Gaddini. Al 19′ rovesciata alta di Tosi. Al 25′ rasoiata di Mannelli che termina sulla sinistra della porta difesa da Drago. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc potrebbe approfittare di molti spazi ma finisce spesso in fuorigioco. A 11 minuti dalla fine Vertainen dribbla anche il portiere ma il pallone lo tradisce restando dietro al piede al momento del tiro a quel punto a porta vuota.

Tutta la felicità dell’allenatore Ciro Ginestra (foto Aresu)

“Vittoria che dedichiamo al presidente Mauro Fusano – dichiara Ciro Ginestra in conferenza stampa -. Possiamo ancora migliorare e cercheremo di farlo”. Insomma, nessuno ha intenzione di fermarsi qui.