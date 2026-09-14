La Roma supera con agilità il Torino in attesa di Inter e Como

Dopo quattro giornate la Roma è in testa alla classifica della Serie A a punteggio pieno insieme all’Inter. Anche a Torino, Malen detta legge e al 40′ sigla il gol del vantaggio con caparbietà raccogliendo una respinta del portiere e depositando in rete. Nel secondo tempo lo stesso Malen serve Molina che sfiora l’incrocio dei pali al termine di una splendida azione tra fuoriclasse. Simeone ha un’occasione buona ma Svilar esce bene a coprire lo specchio. Perri si distende, dalla parte opposta, sul tiro di Molina ma nulla può sul diagonale di Pisilli che fissa il risultato sul 2-0.

“Siamo stati meno precisi negli ultimi venti metri. Dobbiamo sfruttare meglio gli spazi. Tuttavia questa Roma dimostra di avere temperamento e carattere. Abbiamo dei giovani che cresceranno, c’è una bella squadra. De Roon ci ha garantito muscoli e forza ad un certo punto del match. Dubbi di formazione? Indubbiamente la Champions League toglie energie e noi forse abbiamo qualche posto in mano”, commenta l’allenatore Gian Piero Gasperini.

Ora due sfide molto difficili per la Roma contro l’Inter ed il Como.