Lazio in testa da sola in Serie A dopo 5836 giorni dall’ultima volta

La Lazio, soffrendo e con grande determinazione, batte il Cagliari e si porta più tre sull’Inter seconda in classifica e sconfitta nel derby di Milano. Un cammino incredibile alla vigilia di campionato e il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. E’ la miglior partenza di sempre per i biancocelesti, ma lo start del match con i sardi non è dei migliori e con un guizzo dalla linea di fondo Fadera riesce a servire Nzola che con un tocco beffardo indirizza in porta. Il pareggio al 36′, Noslin appoggia per Isaksen che inventa una traiettoria imprendibile con il pallone che termina la propria corsa sotto l’incrocio dei pali. Insidiosa la conclusione di Fazzini sul primo palo, la sfera esce di poco. Al 15′ della ripresa velenosa punizione di Taylor che nessuno tocca e Caprile respinge non senza affanno. Sempre Taylor su punizione pennella per il colpo di testa di Provstgaard ma il tentativo finisce alto. Taylor decide di mettersi in proprio e di provarci da solo ma il piattone all’altezza dell’area piccola termina a lato di poco. A dieci minuti dal termine tiro a giro di Isaksen fuori. La resistenza del Cagliari crolla a sei minuti dalla fine quando Isaksen vola sulla corsia di destra e crossa in area dove trova Pedraza che effettua la sponda per Pinamonti che di testa corregge in porta facendo esplodere i tifosi della Lazio presenti all’Olimpico e soprattutto quelli a casa perché la protesta contro Lotito prosegue nonostante queste dieci partite vissute da protagonisti assoluti. Il Cagliari finisce anche in dieci uomini per l’espulsione di Obert. Il triplice fischio finale segna l’inizio della festa: Lazio in testa alla classifica da sola dopo 5836 giorni dall’ultima volta.

Continua ad essere un momento magico per l’allenatore Ivan Gennaro Gattuso, in testa alla Serie A almeno fino al 22 novembre: “Sono rimasto sorpreso dall’atteggiamento della squadra. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo i cambi hanno fatto la differenza e siamo andati bene sulla catena di destra. Dobbiamo andare a fare qualcosa di diverso perché ci sono allenatori molto bravi. Il lavoro paga sempre, chi entra con questa determinazione raccoglie quanto semina. I cambi di Tavares e Frattesi? In quel momento ho scelto di puntare su giocatori più vivi e con più gamba. Nelle ultime partite hanno iniziato sempre gli stessi. Zaccagni, colpito da un lutto in famiglia, ha deciso comunque di giocare ma è stato colpito dalla classica ‘vecchietta’. Questo ci fa capire la famiglia che si è creata a Formello. Questa squadra dal primo giorno ha dimostrato grande senso di appartenenza. Per me chi viene allo Stadio in questo momento è un eroe: io vivo di emozioni. Senza il formicolio allo stomaco non riesco a dare nulla”.

Ora il Napoli di Allegri per la giornata numero 11, la Lazio si reca al “Maradona” da prima della classe.