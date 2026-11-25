La Roma accompagnata da 1500 tifosi contro il Paris Saint Germain, nella partita di cartello della serata di Champions League con calcio d’inizio alle 21.

Così il mister Gian Piero Gasperini: “Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite, con il Paris Saint Germain affrontiamo la squadra migliore al mondo. Speriamo di poter contrastare tecnica e aggressività oltre che mettere in campo della qualità. In questa competizione gli episodi incidono più delle altre, ma noi dobbiamo ripetere quanto fatto con Real Madrid e Manchester United perché questo te lo porti anche in campionato e ti aiuta a crescere. Il Psg è una squadra, oltre ad avere grandi giocatori. Può con l’organizzazione sopperire a delle assenze anche perché sono di assoluto valore i sostituti. Merito dell’allenatore e della sua mentalità”.

C’è un Paulo Dybala in più: “Mi sento bene. Non è vero che calcio di meno perché ho paura dell’infortunio. Mi sento tranquillo. E’ ancora presto per dire quanto siamo competitivi per vincere, ma siamo forti. Stanno per arrivare partite molto difficili. Il futuro? Mi godo quest’anno di contratto e questa squadra, poi si vedrà e come sappiamo nel calcio tutto è possibile. Il Psg gioca con un’intensità molto alta”.

Questa la probabile formazione (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Koné, Molina; Cristante; Soulé, Malen.

Domenica 29 novembre torna il campionato per la Roma, contro il Monza, dopo la bella vittoria di Parma con la grande parata di Svilar sul colpo di testa di Fabbian, la quaterna di Malen (il primo un diagonale dopo un gran controllo, il secondo una rete da opportunista, il terzo con un tocco preciso sull’assist di Wesley, il quarto a dribblare il portiere sempre sul lancio di Wesley), il guizzo del giovane Mora nell’area piccola, nel mezzo il pareggio di Elphege subito per un disimpegno difensivo errato.

Ma il grande campionato della Roma per una notte lascia il posto ad un viaggio romantico a Parigi.