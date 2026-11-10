Il Guidonia Montecelio 1937 Fc concede il bis, altra impresa a San Benedetto del Tronto

La vittoria è arrivata all’ultimo assalto ma non casualmente perché il Guidonia Montecelio 1937 Fc ha avuto il merito di attaccare sempre, senza accontentarsi di un pareggio fuori casa che comunque avrebbe mosso la classifica e per di più nel Tempio del Tifo di San Benedetto del Tronto.

Onore al merito quindi alla squadra allenata da Ciro Ginestra che si prepara ad un derby laziale contro l’Ostiamare con una posizione nella griglia dei playoff momentanea ma prestigiosa.

Domenica allo Stadio “Città dell’Aria” (giornata numero 14 del campionato di Serie C Sky WiFi con calcio d’inizio alle 14:30, ndr) ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e molti occhi mediatici perché, senza la massima serie in campo e con la promozione dei prezzi dei biglietti a metà prezzo, oltre che al ritorno di tanti ex amati dal pubblico rossoblù come Piroli, Spinosa, Buono, Giordani e Vagnoni e lo stesso tecnico D’Antoni, senza dimenticare la possibile presenza di Daniele De Rossi insieme al padre e presidente biancovola Alberto De Rossi nel club dell’Ostiamare, esistono i presupposti di una grande affluenza.

“Il gol all’ultimo minuto ai più appare come un colpo fortunato ma in realtà poteva arrivare prima e siamo andati a cercarlo rischiando anche qualche cosa. Siamo stati bravi a creare le condizioni per essere sempre pericolosi liberando gli uomini giusti. Possiamo ancora migliorare perché questa squadra è forte. Eravamo in emergenza, soprattutto in difesa, ma abbiamo dato il massimo. Contro l’Ostiamare recupereremo Borghini che tornerà dalla squalifica e valuteremo la condizione di altri giocatori”, le dichiarazioni dell’allenatore Ciro Ginestra.

Primo successo in trasferta della stagione, blitz lontano da casa che mancava da Pontedera in primavera.

Tutta la gioia dei rossoblù dopo il gol di Baroni con Vertainen che esulta insieme a lui (foto Giovannercole)

Al “Riviera delle Palme” emozioni continue. Subito in vantaggio, dopo sei minuti, la squadra di casa con Candellori che si porta avanti la sfera e supera Drago a tu per tu per la quarta rete della sua stagione. Al 17′ Ferrari scalda i guanti di Cultraro che si ripete poco dopo con un volo sulla girata di prima intenzione di Sannipoli. Dalla parte opposta sventola di Plicco con Drago che smanaccia sul primo palo. Ma gli ospiti giocano meglio: al 41′ cross di Errico e deviazione a lato di Ferrari da pochi passi. Il pareggio è nell’aria e arriva al 43′: cross basso di Vertainen, tacco di Malomo e girata di Errico fulminea. Nel secondo tempo tentativo di Sannipoli da posizione defilata con Cultraro che respinge senza lasciarsi sorprendere. Ginestra passa dal 3-5-2 al 5-3-2 inserendo anche Murgia e Mastrantonio. Al 75′ stacco di testa di Vertainen, alto. Un tiro-cross di Zappella fa correre qualche rischio alla difesa di una Sambenedettese che, seppur in difficoltà, non rinuncia ad attaccare ed il neoentrato Perrotta manda fuori un tiro da buona posizione. Al 94′ Vertainen inventa ancora per la testa di Viteritti che chiama Cultraro al balzo prodigioso per togliere la sfera dall’angolo, corner successivo battuto velocemente, ancora Viteritti che calcia dai venti metri e trova il tacco di Baroni che prolunga il pallone in porta e questa volta per l’estremo difensore non c’è nulla da fare.

Il sorriso di Baroni a fine partita (foto Giovannercole)

I numeri della sfida parlano chiaramente: per Esempio e compagni 24 tiri verso la porta avversaria, 42 tocchi nell’area opposta e 8 angoli battuti.

Per il secondo anno consecutivo all’ultimo giro d’orologio, il Guidonia Montecelio 1937 Fc sbanca sul lungomare regalandosi una gioia da dividere con i 76 sostenitori del settore ospiti, quelli in tribuna e tutti coloro che hanno tifato da casa o in movimento.