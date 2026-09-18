Tivoli, arriva “Il Gran Premio del Lazio”: sabato 19 settembre chiusa la Tiburtina. Ecco il piano del traffico

Conto alla rovescia per il grande ciclismo sulle strade della provincia di Roma. Sabato 19 settembre 2026 il territorio comunale di Tivoli sarà attraversato dalla gara ciclistica professionistica “Gran Premio del Lazio” – denominata nell’ordinanza anche “Giro del Lazio” – organizzata dalla Terenzi Sport Eventi.

Leggi anche: Guidonia, stop al traffico per il “Gran Premio del Lazio”: ecco tutte le strade chiuse sabato 19 settembre

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della competizione, il dirigente della Polizia Locale del Comune di Tivoli Eleonora Rossi ha firmato l’ordinanza di modifica temporanea della viabilità. Il provvedimento recepisce la sospensione della circolazione disposta dalla Prefettura di Roma e l’autorizzazione rilasciata da Astral Spa, ente proprietario della strada. Il provvedimento concentra le limitazioni su un tratto nevralgico: la via Nazionale Tiburtina.

I divieti

Divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle ore 08.00 di sabato 19 settembre e fino al completo passaggio del veicolo con cartello mobile di “FINE GARA”, sarà vietato sostare su ambo i lati della carreggiata in via Nazionale Tiburtina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Canneti e l’intersezione con via Elsa Morante – Bivio di Guidonia. Le auto lasciate in divieto saranno rimosse ai sensi degli artt. 7 e 159 del Codice della Strada.

Divieto di transito totale

Dalle ore 13.30 dello stesso giorno, e sempre fino al passaggio di “FINE GARA”, scatterà il divieto di transito per qualsiasi veicolo non al seguito della corsa, in entrambi i sensi di marcia, sullo stesso tratto di Tiburtina.

Stop anche dalle laterali

Obbligo di arresto per tutti i veicoli provenienti da strade laterali, vicinali o da accessi privati che si immettono sulla Tiburtina. I conducenti dovranno fermarsi e attenersi alle indicazioni delle scorte tecniche, dei movieri e degli agenti della Polizia Stradale.

Fanno eccezione soltanto i mezzi dell’organizzazione autorizzati dal direttore di corsa, i mezzi di soccorso in emergenza e i veicoli delle Forze di Polizia.

Segnaletica e controlli

La posa della segnaletica temporanea – con i cartelli di divieto di sosta integrati dal pannello di rimozione forzata – è affidata ad Asa Servizi Srl e dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto.

L’esecuzione e il controllo dell’ordinanza sono affidati alla Polizia Locale di Tivoli e a tutti gli organi di Polizia Stradale. Per i trasgressori sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 del Codice della Strada e la rimozione del veicolo.

Un disagio temporaneo, dunque, ma necessario per il ritorno di una classica del ciclismo laziale che riporterà i professionisti sulle strade tra Tivoli e Guidonia. L’invito per residenti e automobilisti è a programmare per tempo spostamenti e parcheggi.