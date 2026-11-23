Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi cambia alcuni membri della giunta comunale. Si dimette l’assessora alla viabilità Simonetta D’Ignazi, per motivi personali. A prendere il suo posto sarà la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Isabella Marra. Lascia la giunta anche l’assessore all’ambiente e al decoro urbano Gianfranco Osimani; al suo posto Clizia Lauri, che cambia delega dallo sport. Pochi giorni fa si era dimesso anche l’addetto stampa della giunta, Alessio Moroni. Giuseppe Meucci è il nuovo consigliere di maggioranza e andrà a sostituire Marra.

Dopo giorni di speculazioni arriva l’ufficialità dei cambi alla giunta comunale di Tivoli. A seguito delle turbolenze politiche che hanno coinvolto i partiti della maggioranza, il sindaco Marco Innocenzi sostituisce alcuni componenti della sua squadra. Da tempo, infatti, si vociferava l’ingresso di Marra in giunta comunale e il cambio della guardia nella delega all’ambiente. Il rimpasto potrebbe essersi reso necessario a seguito dell’altalena nei vertici di Forza Italia che ha coinvolto in prima persona il vicesindaco Giorgio Strafonda, sostituito da Francesco Spoto. Il partito alleato di Fratelli d’Italia è diviso e di conseguenza rischiano di saltare gli equilibri di governo.

Nel comunicato stampa FdI parla di “un cambiamento che arriva nel segno della continuità”.