Guidonia, scatta il piano per il rifacimento del manto stradale: divieti di sosta e senso unico alternato in tre vie

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in tre strade della città. Per consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza, il Comando di Polizia Locale ha disposto modifiche alla viabilità e alla sosta. Lo stabilisce l’ordinanza n.282 del 3 agosto 2026, firmata dal dirigente Comandante del Corpo Paolo Rossi, su richiesta dell’Area VI Lavori Pubblici.

Il provvedimento prevede l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata e del senso unico alternato, gestito da movieri o impianto semaforico, per permettere l’esecuzione dei lavori. Un intervento a scaglioni, che interesserà una via al giorno. Si parte oggi, mercoledì 5 agosto, dalle ore 7.00 fino a fine lavori in via Costantino. Si prosegue giovedì 6 agosto dalle ore 7.00 fino a fine lavori in via Valle dell’Aniene. Ultimo intervento previsto venerdì 7 agosto dalle ore 7.00 fino a fine lavori in via Gino Capponi.

L’ordinanza sarà operativa solo in presenza effettiva del cantiere. La ditta esecutrice avrà l’obbligo di segnalare con almeno 48 ore di anticipo le modifiche con apposita segnaletica, di delimitare l’area con recinzioni, di garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia e di assicurare l’accesso alle abitazioni e alle attività presenti. Al termine dei lavori la circolazione dovrà essere immediatamente ripristinata in sicurezza e la carreggiata liberata da ogni ingombro.

I residenti sono invitati a prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a rimuovere per tempo i veicoli dalle aree interessate per evitare la rimozione forzata. “Si tratta di lavori già programmati, insieme ad altri che saranno effettuati nei prossimi giorni”, evidenzia l’assessore ai LL.PP. Mario Proietti sui canali social istituzionali.