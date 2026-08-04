Roma Capitale, ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri: stop al carico-scarico delle merci nel Centro Storico dalle 8.00 alle 18.00

Cambiano le regole per chi porta le merci nel cuore di Roma. Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n.105 del 31 luglio 2026 che rivoluziona per tre mesi l’accesso, la circolazione e le operazioni di carico e scarico dei veicoli commerciali nel Centro Storico, all’interno della ZTL A1 e nelle aree limitrofe.

Dal 7 settembre al 7 dicembre, tutti i giorni, dalle 8 alle 18, sarà vietato l’accesso ai mezzi adibiti al trasporto merci, anche a quelli che hanno un permesso ZTL regolarmente in corso di validità. Chi si trova già all’interno del perimetro potrà finire il suo giro, ma con tempi strettissimi. Fino alle 9.30 sarà consentito circolare, sostare e scaricare, poi scatterà il divieto totale di circolazione, sosta e fermata, comprese le piazzole riservate al carico-scarico. Un’ora in più, fino alle 10, è concessa solo ai veicoli che trasportano derrate alimentari in regime di temperatura controllata.

Una corsia preferenziale è prevista per alcune categorie particolari. Potranno entrare per l’intera giornata i mezzi leggeri, categoria N1, che trasportano deperibili per servizi di catering o per eventi organizzati nell’area e quelli delle ditte in pronto intervento. Dovranno però giustificare il passaggio entro 72 ore, caricando la documentazione secondo le modalità che saranno indicate da Roma Servizi per la Mobilità.

Fuori dal provvedimento, come sempre, restano i servizi essenziali: forze dell’ordine e soccorso, pronto intervento delle aziende di pubblici servizi, raccolta rifiuti, trasporto di farmaci e presidi sanitari, cantieri autorizzati, traslochi e portavalori blindati. La misura, spiegano dal Campidoglio, si è resa necessaria per ridurre la pressione sulla rete stradale del Centro Storico e tutelarne la vivibilità. Un equilibrio difficile tra le esigenze di bar, ristoranti e negozi e la tutela della circolazione, della salute e del patrimonio storico in un’area attraversata ogni giorno da flussi imponenti di residenti e turisti.

La definizione delle nuove regole è stata preceduta da un lungo confronto con le associazioni di categoria, alla presenza del direttore generale del Comune di Roma Capitali Albino Ruberti, della capo segreteria del sindaco Giulia Tempesta e degli assessori Valeria Baglio ed Eugenio Patanè. Proprio quel confronto ha permesso di calibrare le fasce orarie in base al tipo di merce e al tipo di servizio.

“Il Centro Storico vive una fase di profonda trasformazione e richiede una capacità di governo ancora più forte – ha dichiarato Gualtieri -. Questa ordinanza rende più ordinata la mobilità delle merci, riduce la pressione sulla rete stradale e migliora la vivibilità. Si aggiunge al rafforzamento già avviato con la nuova delega al Centro Storico, con lo stanziamento di un milione di euro per il decoro urbano e al potenziamento della Polizia Locale con cento agenti dedicati”. Sulla stessa linea l’assessora al Centro Storico Valeria Baglio: “Un primo e decisivo passo per riordinare gli accessi. Un’ordinanza che ha una durata di tre mesi, durante i quali ci sarà un monitoraggio costante dei flussi, che ci aiuterà a mettere in campo regole strutturali più vicine alle esigenze di chi lavora e di chi vive la città”.

Per l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè “è un passaggio fondamentale nella strategia di decongestionamento che va ad aggiungersi a misure già prese su veicoli elettrici, permessi Ztl, sosta tariffata e bus turistici. Con queste regole temporanee testiamo un modello più efficiente e sostenibile”. Tre mesi di prova, dunque. L’amministrazione monitorerà gli effetti su traffico e attività economiche insieme alle categorie. Il tavolo di confronto resterà permanente, per accompagnare l’applicazione delle nuove regole e correggere le eventuali criticità prima di arrivare a una disciplina definitiva. (immagine di copertina, dal sito Diario Romano).