Tivoli, arrivano i rimborsi per il trasporto degli alunni con disabilità: fino a 2.610 euro a famiglia

Il Comune di Tivoli fornisce un sostegno concreto alle famiglie che hanno dovuto fare da sé per condurre i figli a scuola, e ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici destinati al trasporto scolastico degli alunni con disabilità per l’anno 2026. Un’iniziativa attesa, finanziata con il Fondo F.E.L.S. 2026, che punta a non lasciare indietro nessuno e a garantire il diritto allo studio anche quando lo scuolabus comunale non c’è o non è adeguato alle esigenze particolari del bambino.

A chi è rivolto

Il contributo è destinato agli studenti residenti a Tivoli che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria o la secondaria di primo grado, statale o paritaria, e che siano in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992. Possono fare domanda i genitori o i tutori legali, a patto di non aver usufruito del servizio di trasporto comunale e di non aver percepito altri contributi pubblici per la stessa finalità nel corso del 2026.

Come funziona il rimborso

L’amministrazione rimborserà le spese sostenute per il trasporto con mezzi privati o servizi personalizzati. Il calcolo avverrà su una percorrenza massima di 30 chilometri al giorno tra andata e ritorno, con un valore indicativo di 0,50 euro a chilometro. A fare fede sarà il percorso più breve tra casa e scuola calcolato su Google Maps. Ogni famiglia potrà ottenere fino a un massimo di 2.610 euro. Ma attenzione: le risorse complessive messe a disposizione sono pari a 8.000 euro e l’importo finale sarà rideterminato in base al numero di domande ammesse. L’erogazione, inoltre, resta subordinata all’effettivo trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Scadenza e come fare domanda

C’è tempo fino al 30 settembre 2026 per presentare l’istanza. Le domande, corredate da copia del documento d’identità del richiedente e dal verbale attestante la condizione di disabilità del minore ai sensi della L.104/92, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it oppure consegnate a mano presso gli uffici URP del Comune di Tivoli. L’avviso completo e tutta la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio Pubblica Istruzione.