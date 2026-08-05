Guidonia, a Villanova l’attraversamento pedonale rialzato che fa rallentare le auto: cantiere aperto in via Cavour

Un piccolo rialzo d’asfalto fa una grande differenza in termini di sicurezza. Sono partiti stamane (mercoledì 5 agosto) a Villanova i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Cavour.

Un cantiere atteso dai residenti, che rientra in un piano più ampio. Il cronoprogramma dell’assessorato ai Lavori Pubblici prevede infatti l’installazione progressiva di altri attraversamenti simili sul territorio, scelti sulla base delle indicazioni della Polizia Locale e delle segnalazioni arrivate direttamente dai cittadini.

“L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la visibilità dei pedoni e di indurre i conducenti a moderare la velocità in prossimità delle aree più frequentate. L’attraversamento rialzato, infatti, costituisce una delle soluzioni idonee per ridurre il rischio di incidenti e favorire una mobilità urbana più sicura”, spiegano dall’assessorato ai LL.PP diretto da Mario Proietti.

Non un semplice dosso, l’attraversamento rialzato è considerato dagli esperti di mobilità urbana una delle misure di traffic calming più efficaci. A differenza delle classiche strisce a raso, costringe fisicamente l’automobilista a rallentare, con un effetto di riduzione della velocità che le direttive ministeriali stesse riconoscono, pur non equiparandolo ai dossi rallentatori tradizionali.

È una soluzione che, come spiegano molte amministrazioni che l’hanno già adottata, “contribuirà a ridurre la velocità del traffico veicolare, migliorando la sicurezza per chi attraversa la strada” e che viene collocata proprio “a ridosso di intersezioni stradali (spesso teatro di sinistri) e nei pressi delle scuole”.

Una strategia che sta prendendo piede in tutta Italia, dove l’adozione di queste misure “ha dimostrato di ridurre significativamente il numero di incidenti stradali e migliorare complessivamente la qualità della vita dei residenti”.

A Villanova l’obiettivo è lo stesso. Rendere il pedone più visibile, anche di notte e con pioggia, e restituire centralità a chi si muove a piedi nelle zone più vissute del quartiere. I lavori in via Cavour comporteranno per alcuni giorni un restringimento temporaneo della carreggiata. La conclusione del primo intervento aprirà la strada ai prossimi.