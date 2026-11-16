Guidonia, il Comune fa stampare il nuovo Statuto dell’Ente: 26 copie per la Presidenza. Acquistate anche bandiere e una targa

Il nuovo Statuto comunale, approvato dal consiglio comunale il 21 ottobre scorso, ora dovrà finire anche su carta. E non in una sola copia. Con una determina firmata il 6 novembre dal dirigente dell’Area I, Pierluigi Floridi, il Comune di Guidonia Montecelio ha impegnato 409,70 euro, Iva compresa, per acquistare materiale grafico destinato all’Ufficio di Presidenza e alle attività istituzionali.

La somma, di per sé modesta, racconta però un piccolo spaccato di vita amministrativa. Dopo l’approvazione dello Statuto – la deliberazione è la numero 62 — l’amministrazione comunale ha deciso di dotare l’Ufficio di Presidenza di “un congruo numero di copie cartacee” del testo. Da qui l’ordine per 26 brochure in formato A4, 42 pagine ciascuna, con copertina patinata da 350 grammi plastificata.

Ma nel carrello della spesa, affidata in via diretta alla Multigrafica Adv srl di Lucera, in provincia di Foggia, c’è dell’altro.

Targa e bandiere

La determina prevede, inoltre, anche una nuova targa identificativa per Ufficio – 20 per 30 centimetri, in alluminio spazzolato da 3 millimetri, con distanziali argento – da sostituire perché quella attuale è deteriorata. A chiederne la revisione è stato l’Ufficio Ced, per agevolare l’accesso di utenti e personale. Completano la fornitura due tessuti flag per la stampa di bandiere, uno da 120 per 220 centimetri e l’altro da 120 per 260, in poliestere da 110 grammi al metro quadro, con cuciture di rinforzo su tutti e quattro i lati. Serviranno durante lo svolgimento di attività ed eventi istituzionali.

Affidamento diretto

L’affidamento è avvenuto in forma diretta, come consente l’articolo 50 del nuovo Codice dei Contratti per importi inferiori a 140 mila euro. Nel provvedimento si sottolinea che la società è stata scelta anche dopo una verifica di congruità della spesa, attraverso una ricerca di mercato su servizi paragonabili. Responsabile unico del progetto è la funzionaria Rachele Proietti, responsabile della U.O. Organi istituzionali e Staff del Sindaco.