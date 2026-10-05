Guidonia, per la rotatoria da 800mila euro a Colle Fiorito inizia l’iter per l’acquisizione delle aree

Grazie ad un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Guidonia, precisamente nella località di Colle Fiorito, sarà realizzata una rotatoria tra la Strada Provinciale 28 Bis e via Rosata, uno dei tratti viari più trafficati e difficili da gestire. L’opera verrà accompagnata da uno stanziamento complessivo di 800mila euro e il progetto esecutivo ha ricevuto l’approvazione il 23 giugno 2026 (con la deliberazione della Giunta n.90).

L’iter prima dell’inizio dei lavori prevede l’acquisizione da parte del Comune di porzioni immobiliari intestate a soggetti privati. L’acquisizione può avvenire tramite cessione volontaria o con procedure espropriative. Le superfici necessarie per l’intervento non sono solamente quelle interessate all’opera, ma anche quelle che verranno utilizzate temporaneamente per le esigenze di cantiere. Tramite la prima stima, alle aree è stato dato un valore di riferimento di 21,19 euro al metro quadrato.

Il Comune ha determinato una proposta economica complessiva di 23.317,39 euro per acquisire le aree di proprietà di soggetti privati. La cifra può però essere soggetta a verifiche relative ai titoli di proprietà, alle quote, ai diritti reali e alle superfici definitive che verranno individuate con il frazionamento.

L’area sottoposta a lavori

Tra le aree che saranno sottoposte a lavori figura una superficie di 972 metri quadrati, oltre a 111 metri quadrati temporanei. Per questi, la somma indicata dal Comune è di 20.647,25 euro da ripartire tra gli aventi diritti. Per altri 140 metri quadrati è prevista infine una somma di 2.670,14 euro.

La determina stabilisce che gli uffici dovranno ora comunicare agli aventi titolo le somme proposte. Questi inviteranno poi a manifestare l’eventuale disponibilità alla cessione volontaria e bonaria delle aree.

L’atto è un passaggio molto importante nell’iter per la realizzazione della nuova rotatoria. Manca però ancora una data di avvio di lavori.