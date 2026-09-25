Sicurezza urbana, il fronte comune delle Polizie Locali: vertice di comandanti a Guidonia con questore e prefetto

Ruolo strategico delle Polizie Locali nel sistema di sicurezza integrato, cooperazione interistituzionale e innovazione tecnologica. Sono stati questi i tre assi portanti della 2ª Conferenza provinciale dei Comandanti delle Polizie Locali, tenutasi questa mattina al Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio.

Un appuntamento partecipato, che ha riunito ai vertici delle istituzioni e delle forze dell’ordine del territorio. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, il procuratore della Repubblica di Tivoli Andrea Calice, il questore di Roma Roberto Massucci, il prefetto Lamberto Giannini, il comandante del Reparto Operativo dell’Arma dei Carabinieri di Roma, colonnello Adolfo Angelosanto, il comandante del I Gruppo della Guardia di Finanza, colonnello Daniele Corradini, il vice comandante della Polizia Locale di Roma Capitale e il padrone di casa, il comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, Paolo Rossi.

Al centro del dibattito, le strategie operative a supporto dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e la necessità, sempre più stringente, di costruire modelli di collaborazione strutturati per affrontare le sfide complesse dei territori. Una riflessione che ha assunto la forma di un confronto aperto tra comandanti e operatori, con l’obiettivo di condividere best practice, esperienze maturate nei diversi contesti locali e soluzioni organizzative efficaci.

Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’innovazione. Dalla videosorveglianza ai sistemi digitali di gestione delle informazioni, le nuove tecnologie sono state indicate come leva indispensabile per rafforzare le attività di prevenzione, controllo e sicurezza urbana, sempre nel perimetro delle norme e a tutela della collettività.

“Le Polizie Locali svolgono oggi un ruolo sempre più strategico nel presidio delle comunità e nel supporto alle attività di sicurezza pubblica”, ha detto il sindaco Mauro Lombardo. “Il confronto tra amministratori, comandanti e rappresentanti delle istituzioni è fondamentale per costruire modelli operativi condivisi, capaci di coniugare prossimità al cittadino, innovazione e capacità di risposta alle esigenze del territorio”.

Sulla stessa linea il comandante Paolo Rossi. “L’evoluzione delle tecnologie sta cambiando profondamente il modo di operare dei Corpi di Polizia Locale. Dalla videosorveglianza ai sistemi digitali di gestione delle informazioni, gli strumenti tecnologici rappresentano un supporto indispensabile per aumentare l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione, sempre nel rispetto delle norme e a tutela della collettività”.

La conferenza si è chiusa confermando la volontà di proseguire nel percorso di aggiornamento professionale e collaborazione tra i Comandi. Un percorso, è emerso, che fa della condivisione delle competenze e dell’innovazione gli elementi essenziali per una sicurezza urbana moderna, efficace e sempre più vicina ai cittadini.