Santa Lucia di Fonte Nuova, da quasi 50 anni è tradizione, comunità e partecipazione: al via la 48ª Sagra delle Rose

Nel fine settimana torna uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della città di Fonte Nuova e del territorio tutto: la 48ª Sagra delle Rose, storica manifestazione che da quasi cinquant’anni unisce tradizione, comunità e partecipazione. L’edizione 2026 si terrà dal 27 maggio all’8 giugno a Santa Lucia di Fonte Nuova. Per oltre dieci giorni, Piazza delle Rose e le vie del quartiere diventeranno il centro di un ricco calendario di iniziative.

Programma ed eventi

La Sagra ospiterà spettacoli e concerti con artisti del territorio e ospiti nazionali. Stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici e alla tradizione locale faranno da cornice alla manifestazione. Previste, inoltre, attività sportive e laboratori per bambini e famiglie. Momento clou, la tradizionale sfilata dei carri allegorici, simbolo della manifestazione, realizzata grazie all’impegno dei rioni e di numerosi volontari.

Una tradizione che unisce

La Sagra delle Rose rappresenta una delle tradizioni più sentite della comunità di Fonte Nuova. Ogni anno coinvolge cittadini, associazioni, giovani e famiglie, confermandosi come grande momento di aggregazione e identità territoriale.

L’ordinanza del sindaco Umberto Falcioni. “In occasione della 48ª Sagra delle Rose abbiamo adottato un’ordinanza che ha una finalità molto chiara: prevenire situazioni di degrado e soprattutto limitare la presenza e la dispersione di contenitori in vetro nelle aree pubbliche durante gli eventi serali – scrive il sindaco sui canali social istituzionali -. Negli anni, durante manifestazioni molto partecipate, si sono verificati episodi di abbandono di bottiglie e bicchieri in vetro nelle strade e negli spazi pubblici, con evidenti rischi per la sicurezza delle persone e per il decoro urbano. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario intervenire con misure preventive e di buon senso. L’ordinanza non vieta la normale attività di bar, ristoranti e pubblici esercizi – conclude Falcioni -; la consumazione all’interno dei locali o nelle aree esterne autorizzate resta consentita. Quando però le bevande vengono consumate all’esterno o vendute per asporto, sarà necessario utilizzare bicchieri e contenitori monouso, evitando così la circolazione di vetro nelle aree pubbliche. Sono inoltre previste limitazioni alla vendita per asporto da parte di minimarket e distributori automatici nelle fasce orarie serali e notturne, proprio per ridurre l’approvvigionamento di bottiglie in vetro durante le ore di maggiore afflusso”.

Si tratta di misure adottate esclusivamente nell’interesse della sicurezza, della tranquillità e della vivibilità della manifestazione, affinché tutti possano vivere la Sagra delle Rose in un clima sereno, rispettoso e sicuro.”