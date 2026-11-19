Le note della tradizione per trasformare una delle frazioni più popolose della città nel cuore pulsante delle prossime festività. È la scommessa dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Lombardo, che ha appena dato il via libera al progetto culturale “La Città si fa Concerto – Le voci della tradizione e i grandi concerti delle festività natalizie a Villanova”. Un’iniziativa che porterà sul territorio nove appuntamenti musicali, tutti rigorosamente a ingresso libero, pensati per accompagnare i residenti dall’Immacolata fino all’Epifania.

Il primo passo formale è già stato compiuto: la giunta ha recentemente autorizzato il primo cittadino a bussare alle porte del consiglio regionale del Lazio, presentando all’Ufficio di Presidenza la domanda di contributo prevista dal regolamento per il sostegno agli spettacoli dal vivo. L’obiettivo è intercettare risorse fresche per affiancare e arricchire la quinta edizione del “Villaggio natalizio”, che quest’anno farà tappa proprio a Villanova. Dall’amministrazione sottolineano con rigore la distinzione contabile e organizzativa tra i due contenitori. Le esibizioni della rassegna rappresentano un’offerta aggiuntiva rispetto al Villaggio, con quadri economici separati per evitare qualsiasi sovrapposizione o duplicazione di spesa.

Il calendario, che coprirà l’arco temporale compreso tra l’8 dicembre 2026 e il 6 gennaio 2027, punta con decisione sulla valorizzazione delle radici locali. Sette dei nove appuntamenti in programma saranno infatti affidati alle bande musicali e alla corale cittadina. Una scelta che va oltre il semplice intrattenimento: l’intento è celebrare un patrimonio culturale diffuso, creando un ponte ideale capace di trasmettere competenze e passione musicale tra le diverse generazioni.

Accanto alle esibizioni delle formazioni storiche, il cartellone prevede due eventi di punta per salutare il nuovo anno e chiudere le festività. Il 31 dicembre i riflettori si accenderanno sul Concerto di Capodanno, mentre il sipario calerà il 6 gennaio con “L’Epifania in musica”, uno spettacolo pensato su misura per i più piccoli e le loro famiglie.

Dietro l’operazione c’è una precisa visione di politica culturale e territoriale: abbattere le barriere economiche garantendo la totale gratuità degli eventi, stimolare l’aggregazione nei quartieri e creare un indotto positivo per le attività commerciali della zona. Per facilitare la macchina organizzativa, il Comune ha già messo sul piatto il patrocinio, la concessione gratuita del suolo pubblico, l’uso dello stemma e l’esenzione dalle imposte per affissioni e pubblicità. Resta ora da attendere il semaforo verde definitivo dalla Regione per la conferma dei fondi, passaggio indispensabile per svelare nei prossimi giorni le date e le piazze esatte dei sette concerti cittadini.