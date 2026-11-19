Alla fine, a conti fatti, la riqualificazione dell’area mercatale di Villanova costa 178.249,48 euro. È questa la cifra che chiude definitivamente l’iter dei lavori. Fissata dalla determinazione dirigenziale n. 138 del 17 novembre 2026, che approva la rendicontazione finale, il conto finale dei lavori e ridetermina il quadro tecnico economico a consuntivo.

Un costo inferiore rispetto al finanziamento originario. La Regione Lazio aveva concesso 200.000 euro. La differenza, 21.750,52 euro, rappresenta l’economia di gestione dell’appalto e del ribasso d’asta, che ora dovrà essere formalmente comunicata all’ente erogatore per la liquidazione del saldo.

Il provvedimento, firmato dal dirigente dell’Area VIII, Flavio Fabbietti, rettifica la precedente determinazione n. 93 del 5 agosto 2026, che non aveva tenuto conto di alcuni arrotondamenti applicati nella contabilità finale.

Quanto sono costati i lavori

Il cuore della spesa resta l’appalto. I lavori eseguiti a corpo, contabilizzati con i prezzi del Prezzario della Regione Lazio 2023, ammontano a 138.800 euro: 137.750 euro di lavori soggetti a ribasso, meno 6.198,50 euro di ribasso d’asta, più 7.250 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con un arrotondamento finale di 1,50 euro.

A questa cifra si aggiungono 39.449,48 euro di somme a disposizione dell’amministrazione. La voce più pesante è l’Iva sui lavori, pari a 13.880 euro, seguita dalle spese tecniche, 13.950 euro, più 558 euro di oneri previdenziali e 3.191,76 euro di Iva sulle stesse. Completano il quadro 1.905,72 euro di incentivi ex art. 45 del Codice dei contratti, 5.929 euro per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento delle interferenze e 35 euro di contributo Anac. Azzerate, a consuntivo, le voci per imprevisti e per l’importo di cui al comma 9 dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. L’appalto era stato affidato alla Edil Moter Srl, con contratto stipulato il 23 aprile 2024. I lavori, diretti dal geometra Valerio Carini, si erano chiusi con il conto finale del 23 novembre 2024, poi trasmesso al Comune il 27 marzo 2025, con un importo netto di 137.749,97 euro poi arrotondato in contabilità a 137.750 euro.

Cosa è stato fatto

L’intervento ha ridisegnato l’area del mercato. Nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con tracciamento degli stalli tramite chiodi topografici, e un sistema rinnovato di smaltimento delle acque piovane: scavi, condotte interrate in Pvc da 200 a 315 millimetri, pozzetti con griglie in ghisa sferoidale carrabile e cavidotti per i cavi.

Poi l’arredo urbano e la sicurezza: panchine, portabiciclette, idranti soprasuolo, corrimano e il rifacimento totale del blocco dei servizi igienici, adeguato all’abbattimento delle barriere architettoniche con pavimentazione antiscivolo, sanitari ergonomici, maniglioni di sicurezza e porte antipanico. Da progetto, completano il lavoro la cartellonistica informativa e il materiale per la geolocalizzazione dei presidi di sicurezza.

Il 27 marzo 2025 il direttore dei lavori ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione: opera collaudabile, eseguita a regola d’arte, senza vizi. Verificata anche la regolarità contributiva dell’impresa, con Durc del 29 maggio 2025, e l’assenza di inadempimenti fiscali. Ora l’atto sarà trasmesso alla Regione con tutta la documentazione tecnica e contabile per chiudere il procedimento. Nessun incremento di spesa per il bilancio comunale: l’opera, sottolinea la determinazione, risulta interamente coperta dal contributo regionale.