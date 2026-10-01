Un parcheggio “green” da 200 posti all’ingresso della città. Dopo vent’anni si torna a costruire in centro

Dopo vent’anni, il centro di Tivoli avrà un nuovo parcheggio pubblico. La giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi, nella seduta di oggi giovedì 1 ottobre, ha approvato il progetto di realizzazione di un’area di sosta da circa 200 posti auto tra la via Tiburtina e località Le Piagge, a poche centinaia di metri da Piazza Garibaldi e dal Tribunale.

Un intervento atteso da anni in una città stretta tra problemi di viabilità e carenza cronica di stalli, soprattutto nella zona di accesso al centro storico. La nuova area è stata individuata in un punto strategico, in quanto distante 300 metri da Piazza Garibaldi e appena 30 metri dalla scalinata che conduce a viale Arnaldi, dove ha sede il tribunale. Una posizione, spiegano dall’amministrazione comunale, pensata per intercettare le auto in entrata e ridurre il traffico parassita di chi gira a vuoto in cerca di un posto.

A occuparsi di tutto sarà Asa Servizi, la società partecipata del Comune di Tivoli che già gestisce la sosta pubblica cittadina. Sarà Asa la stazione appaltante, curerà il progetto esecutivo, la gara d’appalto e poi la gestione diretta del parcheggio.

Sul tavolo della giunta è arrivato anche lo studio di fattibilità. Il progetto viene presentato come un’opera “green”, a impatto ambientale e paesaggistico prossimo allo zero. Non un piazzale di asfalto, ma un’area schermata da vegetazione, con la piantumazione di nuovi alberi e una pavimentazione erbosa e drenante, in grado di assorbire l’acqua piovana e integrarsi nel contesto. Il costo stimato è di circa due milioni di euro. Un investimento che, assicura il Comune, non graverà sul bilancio comunale. L’operazione sarà infatti sostenuta da un finanziamento richiesto direttamente da Asa Servizi, che verrà ripagato nel tempo attraverso gli introiti derivanti dalla gestione della sosta.

“Sono molto soddisfatto per l’avvio di questo percorso fondamentale per la nostra città”, ha detto il sindaco Marco Innocenzi. “Sono venti anni che a Tivoli centro non si realizza un parcheggio pubblico. L’ubicazione all’ingresso della città, sulla principale direttrice di entrata, permetterà di ridurre anche il traffico provocato dagli automobilisti che cercano un posto auto. Altro aspetto per noi fondamentale è che saranno piantati molti alberi e l’opera sarà perfettamente integrata nel paesaggio, nel pieno rispetto dell’ambiente”. Ora si attende il passaggio al progetto esecutivo. Se i tempi saranno rispettati, Tivoli potrebbe presto avere una nuova porta d’accesso, più ordinata e, almeno nelle intenzioni, più verde.