Aveva un modo tutto suo di entrare nelle case degli italiani, in punta di piedi. Armato soltanto di una domanda ben posta, di un libro aperto sulle ginocchia e di quella cortesia d’altri tempi che non era mai arrendevolezza, bensì rispetto profondo per l’intelligenza di chi ascoltava. Con la scomparsa di Corrado Augias, spentosi giovedì 19 novembre all’età di 91 anni, l’Italia perde non soltanto un giornalista di razza e uno scrittore fecondo, ma l’ultimo grande interprete di una televisione e di un giornalismo intesi come servizio civile e palestra di ragionamento critico.

Nato a Roma nel 1935, Augias aveva attraversato più di sei decenni di vita repubblicana con la curiosità instancabile del cronista e il rigore del saggista. Dagli esordi in Rai nel 1960 alle corrispondenze estere da New York e Parigi per le principali testate italiane — da L’Espresso a Panorama, fino al lungo sodalizio con la Repubblica, dove per vent’anni ha curato la celebre rubrica delle lettere — la sua firma è stata sinonimo di chiarezza espositiva e onestà intellettuale.

Ma è stato il piccolo schermo a consacrarlo come figura familiare e autorevole per intere generazioni. Alla fine degli anni Ottanta rivoluzionò il racconto della cronaca nera e dei misteri italiani con Telefono Giallo, trasformando l’inchiesta televisiva in un rito collettivo. Subito dopo, con Babele, compì un piccolo miracolo: portare i libri in prima serata, dimostrando che la cultura, se raccontata senza pedanteria ma con passione narrativa, poteva appassionare il grande pubblico.

Da Enigma a Le Storie, da Quante Storie fino alle passeggiate nella memoria di Città segrete e all’ultima avventura su La7 con La Torre di Babele, Augias non ha mai smesso di lavorare, fedele a quella sua idea di restare “sul palcoscenico” fino all’ultimo. Parallelamente all’impegno televisivo, ha firmato decine di saggi di successo – dalle esplorazioni sulle origini storiche del cristianesimo ai ritratti delle grandi capitali europee e mondiali – oltre ai romanzi gialli con protagonista il commissario Sperelli, senza dimenticare la parentesi al Parlamento europeo negli anni Novanta.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente attraversato il mondo politico e culturale. A Palazzo Madama, l’aula del Senato ha interrotto i lavori per tributargli un lungo applauso bipartisan, unanime riconoscimento a un uomo di parte – sempre schierato nel campo laico e progressista – che non aveva mai smarrito il senso del dialogo e della misura.

Resta, oggi, il vuoto di una voce calma in un’epoca dominata dall’urlo. Augias aveva più volte rivendicato la necessità dello studio e dell’approfondimento come unico antidoto alla velocità superficiale del presente. La sua lezione più grande sta forse proprio in quella postura intellettuale: la convinzione che capire sia sempre meglio che giudicare, e che la cultura non sia un ornamento per pochi, ma lo strumento indispensabile per restare cittadini liberi.