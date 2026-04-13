Cultura

Dove il tempo si sedimenta

Elena Lippiello
Scritto da
Elena Lippiello
2 Minuti di lettura

Esistono processi che richiedono milioni di anni per compiersi e altri che si esauriscono nel giro di pochi secondi. Il problema è che viviamo immersi quasi esclusivamente nei secondi.

Giorni fa ero in una cava e mi spiegavano il processo di formazione del travertino romano, frutto di una lenta sedimentazione di carbonato di calcio che richiede migliaia, milioni di anni. Un processo chimico e naturale in cui anche una variazione minima, persino un solo grado di temperatura, può determinare differenze profonde nella struttura e nell’aspetto finale della pietra.

Ogni blocco racconta un tempo che non è immediatamente visibile, ma che è scritto nella materia. Stratificazioni lente, impercettibili, che nel corso delle ere danno forma a qualcosa di solido, destinato a durare, a essere lavorato, a entrare nello spazio umano, una casa, una città, un monumento.

È difficile non vedere, in questo, un contrasto radicale con il tempo che abitiamo oggi.

Da una parte, una materia che si costruisce attraverso la continuità e la trasformazione graduale; dall’altra, una realtà in cui tutto sembra nascere e scomparire nel giro di pochi secondi, spesso senza lasciare traccia. In mezzo, una distanza sempre più difficile da colmare.

Il problema non è solo la velocità, ma ciò che la velocità sottrae: la possibilità di approfondire, di sedimentare, di costruire senso nel tempo. In un flusso continuo di stimoli, l’attenzione si frammenta, il pensiero si accorcia e ciò che resta è una superficie che cambia rapidamente, senza sedimentare nulla.

Condividi questo articolo
Articolo Precedente Guidonia, nuova pista di atletica alla Sorgente: il Comune chiama un architetto esperto in impiantistica sportiva 
Articolo Successivo Roberto Gualtieri inaugura ‘Ipponio’, uno dei “100 parchi per Roma” che in 10 anni cambieranno il volto della Capitale

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Potrebbe anche piacerti