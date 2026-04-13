Dove il tempo si sedimenta

Esistono processi che richiedono milioni di anni per compiersi e altri che si esauriscono nel giro di pochi secondi. Il problema è che viviamo immersi quasi esclusivamente nei secondi.

Giorni fa ero in una cava e mi spiegavano il processo di formazione del travertino romano, frutto di una lenta sedimentazione di carbonato di calcio che richiede migliaia, milioni di anni. Un processo chimico e naturale in cui anche una variazione minima, persino un solo grado di temperatura, può determinare differenze profonde nella struttura e nell’aspetto finale della pietra.

Ogni blocco racconta un tempo che non è immediatamente visibile, ma che è scritto nella materia. Stratificazioni lente, impercettibili, che nel corso delle ere danno forma a qualcosa di solido, destinato a durare, a essere lavorato, a entrare nello spazio umano, una casa, una città, un monumento.

È difficile non vedere, in questo, un contrasto radicale con il tempo che abitiamo oggi.

Da una parte, una materia che si costruisce attraverso la continuità e la trasformazione graduale; dall’altra, una realtà in cui tutto sembra nascere e scomparire nel giro di pochi secondi, spesso senza lasciare traccia. In mezzo, una distanza sempre più difficile da colmare.

Il problema non è solo la velocità, ma ciò che la velocità sottrae: la possibilità di approfondire, di sedimentare, di costruire senso nel tempo. In un flusso continuo di stimoli, l’attenzione si frammenta, il pensiero si accorcia e ciò che resta è una superficie che cambia rapidamente, senza sedimentare nulla.