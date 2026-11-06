Guidonia, misure sostenibili contro il randagismo: un patto con i volontari per svuotare i canili

Trecentoquaranta anime a quattro zampe in attesa di una casa e un costo sociale ed economico non indifferente per la comunità. È questa la fotografia del randagismo a Guidonia Montecelio, il terzo comune del Lazio per popolazione, che ha deciso di dare una svolta decisiva alle proprie politiche per il benessere animale. Con la determinazione dirigenziale numero 77 del 3 novembre 2026, l’amministrazione comunale ha ufficialmente siglato un’alleanza strategica con l’associazione Love For Animals (ALFA OdV), varando un piano straordinario per incentivare le adozioni dei cani attualmente ospitati nelle strutture convenzionate.

L’accordo non si limita a una dichiarazione d’intenti, ma stabilisce un preciso protocollo operativo per favorire l’incontro tra gli animali e le famiglie. I volontari di ALFA metteranno a disposizione la propria esperienza sul campo per curare campagne informative mirate, monitorare i percorsi di inserimento e seguire i controlli pre e post-affido, garantendo che ogni adozione avvenga nel segno della massima tutela per l’animale e per i cittadini.

Il Comune sosterrà economicamente le attività dell’associazione con un contributo massimo annuo di 5.000 euro, una cifra che verrà erogata progressivamente in base ai risultati effettivi e al numero di adozioni portate a termine con successo.

Dietro la scelta etica dell’amministrazione si cela però anche un’attenta operazione di spending review. Mantenere centinaia di cani nei canili rifugio rappresenta infatti una delle voci di spesa più onerose e costanti per gli enti locali. “Il ricorso alla collaborazione con il Terzo Settore rappresenta uno strumento importante per migliorare il benessere degli animali e favorire il loro inserimento in famiglie idonee”, ha spiegato il sindaco Mauro Lombardo, sottolineando la doppia valenza del provvedimento. “Ogni singola adozione – ha rimarcato il primo cittadino – comporta un risparmio per l’Ente assai maggiore rispetto al rimborso spese riconosciuto all’associazione”.

La sfida per svuotare le gabbie e restituire una dignità ai 340 cani di Guidonia è appena cominciata, dimostrando che l’efficienza dei conti pubblici può viaggiare di pari passo con la solidarietà e il rispetto per gli animali.