Guidonia Montecelio, “El Loco” Ferrari segna il suo primo gol e il Pineto esce battuto

Torna alla vittoria dopo un mese il Guidonia Montecelio 1937 Fc superando per 1-0 il Pineto. Tre punti fondamentali per la classifica e che permettono al mister Ciro Ginestra di sperare in un rendimento casalingo migliore rispetto a quello dell’anno scorso, per un nuovo feeling con la tifoseria da ritrovare dopo il difficile girone di ritorno. Adesso, dopo otto giornate di campionato, la squadra del presidente Mauro Fusano è al settimo posto della classifica con 12 punti. La prossima partita in casa del Pescara, nel posticipo serale di lunedì, dirà qualcosa in più sulle ambizioni rossoblù.

Intanto questo successo sul Pineto. Al 10′ Germinario calcia dal limite trovando la pronta risposta di Drago ad alzare sopra la traversa. Quello che accade al 15′ è un momento chiave: Sannipoli recupera palla e s’invola verso la porta dove trova Tonti pronto a respingere. Sull’angolo successivo colpo di testa di Sannipoli a lato. Buon momento per Esempio e compagni: al 21′ girata di testa di Ferrari da buona posizione bloccata dall’estremo difensore. Nel finale di tempo si rivede in avanti il Pineto: calciano Ferrante e Forte senza trovare lo specchio della porta.

Un intervento del portiere guidoniano Drago, autore di un’ottima partita (si ringrazia TelePhoto)

Nel secondo tempo ci prova subito Pellegrino con un tentativo che termina a lato di poco. Al 54′ buona opportunità per Giannotti che dal limite calcia sopra la traversa. Al 69′ girata di Borghini bloccata da Tonti. Il gol della partita al 76′: sponda di Celeghin, marcatura stretta su Ferrari che però riesce a trovare il modo di realizzare la prima rete con il Guidonia Montecelio 1937 Fc. L’assegno del successo viene portato in banca da Drago che vola sotto l’incrocio dei pali a deviare il colpo di testa di Frare. Celeghin sfiora il raddoppio in una mischia causata da un calcio d’angolo.

“Le partite in Serie C si vincono anche così – dichiara in conferenza stampa l’allenatore Ciro Ginestra -. Noi possiamo giocare meglio e sono convinto che lo faremo, ci vuole tempo. Nel primo tempo siamo stati contratti e lunghi, quando gli avversari sono calati è venuta fuori la nostra qualità. Comunque la squadra è stata brava a capire la partita e come vincerla. La società in due anni e mezzo ha fatto tanto, nei momenti difficili si sta insieme per uscirne. Dobbiamo dare risultati alla nostra proprietà che lo merita. Ferrari? Anch’io nella mia carriera ho fatto il suo ruolo, quello dell’attaccante, e con Ferrari ho parlato subito, il primo giorno e gli ho detto di stare tranquillo, di continuare a lavorare in attesa di questo momento”.

Zappella in azione contro il Pineto (si ringrazia TelePhoto)

Per “El Loco” Franco Ferrari non ci sono dubbi: arriveranno altri gol. “In carriera ho sempre segnato tanto. Ringrazio chi mi ha sempre dato fiducia come il mister in queste due partite. Sono felice per questa vittoria e di essere qui che definisco la piazza giusta”.