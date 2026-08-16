Prima vittoria stagionale del Guidonia Montecelio a Grosseto. Decide Mastrantonio (con un “caso” in sospeso)

Il 14 agosto il Guidonia Montecelio ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ossia battendo il Grosseto neopromosso con il risultato di 3-2. Per la prima volta nella sua breve storia i rosso-blu superano il Primo Turno di Coppa Italia Serie C e attendono il match tra Latina e Ostiamare per conoscere il prossimo avversario della competizione.

Grosseto-Guidonia Montecelio 2-3, il match

Il Grosseto torna nel professionismo grazie alla promozione ottenuta con Paolo Indiani sulla panchina, confermato anche per la Serie C. L’allenatore prepara perfettamente il match di Coppa e il primo tempo contro il Guidonia Montecelio lo dimostra. Doppio vantaggio nei primi 15 minuti con i gol di Pietro Fiorini e Matteo Mannelli, esterno in prestito dall’Empoli. Il classe 2005 ha chiuso con una conclusione di sinistro deviata un’azione personale di pregevole fattura. I tiburtini hanno riaperto il match su palla inattiva al 44′, quindi poco prima della fine del primo tempo. La firma è di un nuovo acquisto: il difensore nato nel 1998 Riccardo Baroni.

Nella ripresa la musica cambia e i rosso-blu pareggiano al 46′ con un colpo di testa perfetto di Daniel Sannipoli, che sfrutta perfettamente il cross dalla destra di Orlando Viteritti. A dieci minuti dalla fine, a ridosso perciò dei calci di rigore, Valerio Mastrantonio ha ribadito in rete ancora di testa un passaggio alto dalla trequarti di Davide Zappella. Estremo difensore avversario anticipato in uscita e gol vittoria per il giocatore che ha suscitato non poche polemiche per la sua presenza.

Il caso post-partita

Il Grosseto ha annunciato un ricorso attraverso lo studio legale guidato dall’avvocato Mattia Grassani, che ha spiegato: “Il Sig. Mastrantonio ha preso parte alla partita contro la compagine mia Cliente in posizione irregolare perché gravato da un turno di squalifica, mai scontata sino alla data dell’incontro di due giorni or sono, squalifica comminata dal Giudice sportivo all’esito della finale di Coppa Italia Serie D 2024-2025 tra Guidonia e Ravenna, disputata il 12 marzo 2025. Le norme in materia di esecuzione delle sanzioni sono trancianti e vanno rispettate con assoluto rigore. La loro violazione comporta la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 3-0”.

In risposta a tale comunicato il Direttore Generale del Guidonia Montecelio ed avvocato Hernest Aliano ha dichiarato: “Si rammenta per completezza come l’atleta poteva essere legittimamente impiegato per la gara atteso che l’unica squalifica cui poteva farsi riferimento risalirebbe alla competizione di Coppa Italia di Serie D 2024/2025 a cui peraltro faceva seguito una ulteriore competizione di Coppa Italia di Serie C pure disputata dal tesserato, senza censura alcuna, nella successiva stagione 2025/2026”.

L’esito finale del match sarà deciso perciò dalla giustizia sportiva. Verrà considerata la richiesta del Grosseto, ma anche il fatto che Valerio Mastrantonio è stato squalificato in una competizione diversa, legata alla Serie D e non alla C.

Le parole di mister Giovanni Lopez

“La squadra è stata compatta anche nei momenti difficili. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Pur senza molti giocatori siamo riusciti a ribaltare questa partita passando il turno”. Così ha commentato mister Giovanni Lopez la vittoria del suo primo Guidonia Montecelio in Coppa Italia. L’esordio ufficiale in campionato sarà tra pochi giorni. L’appuntamento è per sabato 22 agosto alle ore 18:00 allo stadio Città dell’Aria per la gara contro il Gubbio.