La Roma a Udine per rimanere nella scia delle prime

La Roma a Udine scende in campo alle 18:00 di questo pomeriggio in una giornata di Serie A molto delicata perché arriva dopo il turno infrasettimanale e perché propone anche il derby di Milano e i giallorossi hanno nel mirino Inter e Lazio che si trovano al comando della classifica con quattro punti in più.

I cugini biancocelesti affronteranno domani il Cagliari e proprio i sardi all’Olimpico sono stati gli ultimi avversari della Roma che solo nel finale ha piegato la resistenza avversaria riuscendo a chiudere il match sul 4-2 (reti di Nzola su rigore, Lulli di testa, Pisilli con una conclusione al volo, Maldini dopo un bell’inserimento, Mora di rabbia e Malen di precisione).

Tutta la concentrazione della Roma è rivolta verso la partita contro l’Udinese e ieri l’allenatore Gian Piero Gasperini non ha svolto la consueta conferenza stampa della vigilia.

Questo l’undici probabile della Roma (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Belardi (in ballottaggio con Ndicka), Hermoso; Lulli (oppure Molina), Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè; Mora, Malen.

Nell’Udinese in crisi di risultati importanti assenze quelle di Solet e dell’ex Zaniolo.